Un grupo de universitarios escucha al profesor en un campus español. EFE

El 60% de los becados que llegan a la universidad con notas bajas pierde la ayuda en primero

Las duras exigencias académicas para renovar la beca fomentan que obtengan el título solo los alumnos brillantes y que buena parte del resto se queden por el camino, según un estudio de Esade

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 00:30

Los becados españoles acaban su carrera universitaria sin repetir curso un 31% más que el resto de alumnos sin ayudas públicas al estudio. Así lo ... indica un informe realizado por investigadores de Esade sobre el perfil y el rendimiento universitario de los becarios, que, sin embargo, concluyen que esta teórica buena noticia es en realidad la consecuencia de un hecho negativo: el sistema de becas español no es suficientemente equitativo, pues contribuye a que se titulen solo los subsidiados más brillantes y fomenta que se queden por el camino los alumnos desfavorecidos con notas modestas.

