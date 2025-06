«El envejecimiento es una conquista social y plantea grandes oportunidades»

Invitado por la Asociación Foramontanos Siglo XXI, Rafael Puyol Antolín presentó ayer en el Ateneo de Santander su último libro '¿Un mundo sin personas?'. El ... catedrático emérito de Geografía Humana y actual presidente de la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) admitió al inicio de su disertación que había elegido un título «llamativo», «provocativo» incluso, que, no obstante, le ha dado pie a analizar la situación demográfica del planeta, y, de paso, a corregir con datos y estadísticas algunas opiniones que atañen a los movimientos migratorios, al envejecimiento o a las políticas demográficas.

Acompañado en la mesa por Rubén Calderón, rector de Uneatlántico, y por el profesor Javier Santacruz, Puyol Antolín se detuvo en varios temas sobre los que, dijo, pueden pesar vagas impresiones. El también exrector de la Universidad Complutense de Madrid, habló en primer lugar del comportamiento de la población mundial, cuyo crecimiento se ha desacelerado. Quizá la impresión es la contraria, pero si bien «seguimos creciendo» y en 2050 «está previsto que seamos 9.700 millones», y si bien las cifras seguirán al alza hasta 2080, lo cierto es que a partir de entonces la población mundial «empezará a decrecer».

«Hoy la población ya no se comporta como antes» y esta tesitura merece el análisis de varios fenómenos, como el envejecimiento, «con frecuencia visto como un problema porque plantea retos». ¿Cuáles? Pensiones, aumento de los gastos sanitarios, atención a la discapacidad y dependencia... «Yo no los llamo problemas, los llamo retos», incidió Puyol, que defendió que hay asuntos que resolver. El envejecimiento, avanzó, debe verse también como una «conquista social» que, además, «plantea grandes oportunidades»; y en sociedades con menos jóvenes «es necesario que, para mantener el el mercado laboral, las personas de una cierta edad sigan activas», cosa que es posible porque se llega a los 65-70 años «en mejores condiciones que nunca». Sin «frenar» a quien quiera seguir en el mercado, «el trabajo sénior va a reemplazar la carencia que observamos en nuestras sociedades por la base de la pirámide laboral», apuntó el catedrático, que insistió en ver el envejecimiento como una «oportunidad» que toma formas diversas, entre ellas, la 'silver economy' que reúne las actividades, productos y servicios dirigidos a las personas mayores.

El profesor Puyol también analizó los movimientos migratorios. Por ejemplo, la impresión de que las «migraciones están desbordadas» no tienen reflejo estadístico, expuso. «Hay alrededor de 283 millones de inmigrantes en el mundo», es decir, personas que nacen en un lugar pero viven en otro distinto. Y 283 millones sobre los 8.200 que tiene el planeta, «representan un porcentaje del 3,6%». ¿Se puede decir que estén desbordadas las migraciones a escala internacional? No, dice Puyol, si bien no obvia las «diferencias por países». En España, el porcentaje es del 11-12%.

¿Y qué valor tienen las políticas demográficas? Merecen la pena si se sostienen en el tiempo y se dotan presupuestariamente, defiende el profesor. Así, las medidas para favorecer la natalidad, regular las migraciones o enfrentar el envejecimiento «son eficaces» si se acometen con rigor y se mantienen. Ejemplo fue el 'cheque bebé' del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que «permitió mejorar la natalidad mientras estuvo en vigor», pero duró muy poco.