El submarino, en el hangar de Marsella. AFP

Francia no sabe qué hacer con el submarino de Jacques Cousteau

El precario estado del edificio de Marsella donde descansa el Saga obliga a prohibir las visitas

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:19

Una de las joyas del submarinismo del siglo XX se encuentra en peligro. El Ayuntamiento de Marsella ha decidido cerrar el acceso al edificio donde ... está uno de los submarinos del mítico oceanógrafo francés Jacques-Yves Cousteau (1910-1997). Se trata, en concreto, del Saga, la mayor de las naves que este exmilitar y precursor de la ecología diseñó durante los años sesenta. El sumergible podía visitarse normalmente en el puerto de la segunda ciudad más poblada de Francia, pero eso ya no resulta posible desde el 31 de julio.

