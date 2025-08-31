El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones. EFE

El Gobierno da por terminada la oleada de incendios

Protección Civil cifra en más de 300.000 las hectáreas quemadas por 93 fuegos que han dejado también cuatro fallecidos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:39

El Gobierno ha dado este domingo por terminada la ola de incendios que ha afectado principalmente al noroeste de la península durante agosto. «Este trágico ... episodio de la historia de nuestro país de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país ha finalizado», ha señalado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, que ha estimado las hectáreas quemadas en 300.000 hectáreas quemadas a falta de nuevas actualizaciones por parte de las comunidades autónomas.

