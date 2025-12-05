El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Desinfección por parte de la UME de un vehículo de los Guardias Forestales Efe

El Govern catalán asegura que el brote de peste porcina africana está «controlado»

El Ministerio de Agricultura crea un comité científico de asesoramiento

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:06

El Govern ha afirmado este viernes que el brote de la peste porcina africana está «controlado». El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar ... Ordeig, cree que se puede hablar de contención del brote porque la mayoría de los animales que se están analizando están dando negativo. El porcentaje de positivos no llega a cero, según el responsable del Ejecutivo catalán, pero está cerca del cero, ha asegurado en Catalunya Ràdio.

