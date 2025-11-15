El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los servicios de emergencias, en el lugar de los hechos. Efe

Hallan a dos personas muertas con signos visibles de violencia en Madrid

La Guardia Civil está investigando lo sucedido en el municipio de Alpedrete, y no descarta ninguna hipótesis

EP

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado este sábado del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en el municipio de Alpedrete.

Según han informado los servicios de Emergencias, se han encontrado los cuerpos en un chalet de la calle de la Jara del municipio. El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas.

La llamada a Madrid 112 se ha producido a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido. Según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana
  3. 3

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  4. 4

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  5. 5 Maliaño estrena en diciembre Camargo Infinita, un festival de músicas urbanas
  6. 6

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  7. 7

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  8. 8

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  9. 9

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  10. 10

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hallan a dos personas muertas con signos visibles de violencia en Madrid

Hallan a dos personas muertas con signos visibles de violencia en Madrid