El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los hermanos Roca EFE

Los hermanos Roca sufren un nuevo incendio en uno de sus restaurantes

El Normal, en Girona, padece un «pequeño incendio» | Días atrás el fuego castigó al Mas Marroch

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

Los hermanos Roca, propietarios del Celler Can Roca, en Girona, distinguido varias veces como el mejor restaurante del mundo, han vuelto a sufrir un incendio en uno de sus establecimientos. En este caso, el fuego, que no ha causado heridos y ha podido ser extinguido en unos pocos minutos, se ha declarado en el restaurante Normal, en la parte antigua de Girona. Días atrás, las llamas devoraron la cúpula del restaurante Mas Marroch, el local del grupo Roca dedicado a eventos y que está en la localidad gerundense de Vilablareix.

Josep Roca, uno de los tres hermanos del grupo de hostelero, ha descartado este viernes que el incendio de esta pasada noche haya sido provocado. Ha calificado el incidente en Rac1 como un «pequeño incendio», que se ha iniciado en la zona de la cocina por «mala suerte», un «infortunio».

Roca cree que hasta dentro de una o dos semanas no podrán reabrir el establecimiento. Los bomberos han recibido el aviso poco después de las doce de la noche. Han sido los vecinos del inmueble, que han alertado que salía humo del local.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  2. 2 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta
  7. 7

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Ocho tramos de carreteras de Cantabria presentan problemas por la nieve
  10. 10

    PP y PRC confirman su ruptura total

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los hermanos Roca sufren un nuevo incendio en uno de sus restaurantes

Los hermanos Roca sufren un nuevo incendio en uno de sus restaurantes