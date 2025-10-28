La hija de Brigitte Macron asegura que el ciberacoso sexista ha pasado factura a su madre

Tiphaine Auzière, hija de la primera dama francesa Brigitte Macron, ha asegurado ante la Justicia francesa que el ciberacoso sexista del que ha sido víctima ... su madre le ha pasado factura. «Realmente he visto un cambio y un deterioro en sus condiciones de vida. Se ve obligada a prestar atención a la elección de la vestimenta, a las posturas, porque sabe perfectamente que su imagen puede ser utilizada y tergiversada al servicio de mentiras y teorías falaces sobre su identidad y su probidad», ha detallado.

«No pasa una semana sin que alguien le hable de estos hechos. No puede ignorar estas atrocidades en su vida. Como hija, mujer y madre, no le deseo a nadie lo que ella está viviendo. Lo que le resulta extremadamente difícil de soportar son las repercusiones que esto tiene en sus hijos y nietos, el mayor de los cuales tiene 10 años», ha añadido.

La hija de Brigitte Macron compareció este martes ante el Tribunal Correccional de París, donde diez personas, ocho hombres y dos mujeres, están siendo juzgadas por difundir en las redes sociales que la esposa de Emmanuel Macron es una mujer transgénero. «Es importante estar aquí hoy para expresar el perjuicio que puede haber sufrido mi madre», ha subrayado.

La primera dama, que no ha acudido al juicio y está representada por su abogado, es madre de tres hijos (Sébastien, Laurence y Tiphaine), fruto de su anterior matrimonio con André-Louis Auzière.

Los acusados, por su parte, han negado durante el juicio haber acosado o difamado en las redes sociales a la primera dama. Muchos de ellos se escudan en la libertad de expresión en su defensa. También compareció el segundo día del juicio el publicista Aurélien Poirson-Atlan, que en las redes sociales utiliza el seudónimo de Zoé Sagan. Su cuenta X, ahora suspendida, era seguida por miles de internautas y amantes de las teorías de la conspiración.

«El caso Brigitte Macron es un escandaloso secreto de Estado que implica pederastia respaldada por el Estado», escribió Zoé Sagan en las redes sociales aludiendo a la diferencia de edad, 24 años, entre Macron y su esposa y al hecho de que la pareja se conoció cuando el presidente era adolescente.

En el tribunal, Sagan aseguró durante el juicio que algunos de sus mensajes estaban escritos con «inteligencia artificial». También sostuvo que era «humor» y que tenía derecho a cuestionar la identidad de género de la primera dama.

Además de divulgar los rumores falsos sobre Brigitte Macron, también difundió los videos de carácter sexual de Benjamin Griveaux, candidato al Ayuntamiento de París y próximo a Emmanuel Macron, que abandonó la vida política tras la filtración.

Complot de la extrema derecha

El exministro francés de Justicia, Eric Dupond-Moretti, ha acusado a la extrema derecha de alimentar los rumores tránsfobos contra Brigitte Macron y exportarlos a Estados Unidos. Este infundado rumor lo propagan «una pseudo-periodista y una médium que cuentan que Brigitte es un hombre y que sería su hermano», recordó en la cadena RTL el exministro, que explicó que esta alocada teoría es retomada en las redes sociales por amantes de las teorías de la conspiración y los ultraderechistas.

Dupond-Moretti ve detrás de la difusión de este bulo un «un interés político» de la extrema derecha para atacar a la pareja presidencial. En 2025, exportan su teoría a Estados Unidos, donde la retoma la influencer trumpista Candence Owens, que tiene vínculos con Marion Maréchal, sobrina de la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen.

Los Macron han emprendido acciones legales en Estados Unidos contra Candence Owens por asegurar en las redes sociales que la primera dama francesa es un hombre. Owens difundió a principios de año una serie de videos titulada Becoming Brigitte ('Convirtiéndose en Brigitte'), en la sostenía que la primera dama francesa es trans. La serie supera los 2,7 millones de visualizaciones en YouTube.

La influencer estadounidense entrevistaba en su serie al complotista Xavier Poussard, exredactor en jefe de la revista francesa de extrema derecha Faits et Documents y autor de un libro con el mismo título que la serie de Owens.