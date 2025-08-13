El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Viajeros en la estación de Chamartín en Madrid este martes Efe

Interrumpida de nuevo la circulación de trenes entre Madrid y Galicia por la proximidad del fuego en Ourense

El tramo afectado es el que se encuentra entre Vilavella y Porta de Galicia

C. P. S.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:02

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida, por segundo día consecutivo, por la proximidad de un incendio a la infraestructura en la provincia de Ourense. Según ha informado el Adif a través redes sociales, el corte afecta al tramo entre Vilavella y Porta de Galicia. De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

Además, a petición de los Bomberos se encuentra sin tensión en infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

