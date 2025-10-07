León XIV viajará a Turquía y Líbano en su primera gran gira internacional

León XIV ha querido esperar más de seis meses para emprender su primer viaje internacional desde que fue elegido obispo de Roma, el pasado 8 ... de mayo. Será el 27 de noviembre cuando el Pontífice estadounidense llegue a Turquía para participar en el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, un hito en el diálogo entre la Iglesia católica y la ortodoxa. Permanecerá en el país euroasiático hasta el 30 de noviembre, cuando proseguirá su primera gira internacional visitando Líbano, según ha informado este martes el portavoz vaticano, Matteo Bruni, sin dar a conocer el programa del viaje, que se publicará más adelante.

Es previsible que en los tres días que permanecerá en Turquía, León XIV aproveche para reunirse con las autoridades del país en Ankara y también para visitar Estambul, donde ya estuvieron sus antecesores Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, este último en 2014. La estancia del Papa en este país de mayoría musulmana, cuya historia y situación geográfica lo convierten en un actor imprescindible en las relaciones en Oriente Medio, suscitará probablemente interés en toda la región, al igual que su estancia posterior en Líbano, una nación sumida en una grave crisis política, social y económica y que se ha visto sacudida por los ataques de Israel de estos últimos años.

Es de esperar que sea desde territorio libanés, situado a pocos kilómetros de Jerusalén, ciudad santa para cristianos, musulmanes y judíos, donde León XIV aproveche para referirse a las atrocidades cometidas por el Ejército del Estado hebreo en la Franja de Gaza. Precisamente sobre esta cuestión se expresó de manera contundente el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en una entrevista publicada este lunes en los medios vaticanos y que fue criticada por la embajada de Israel ante la Santa Sede, al considerar que «mina los esfuerzos para poner fin a la guerra». La 'mano derecha' del Papa consideró «inhumana» tanto la masacre cometida por Hamás hace dos años como la «guerra resultante», asegurando sentirse «conmocionado y angustiado por el número diario de muertos en Palestina».

También advirtió a las autoridades israelíes de que resulta «inaceptable e injustificable reducir a los seres humanos a meras víctimas colaterales» y se felicitó por las multiplicación de manifestaciones a favor de Palestina y por el «compromiso de tantos jóvenes», lo que a su juicio «es una señal de que no estamos condenados a la indiferencia».