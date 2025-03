Las lluvias han dejado 148 litros en marzo, más del triple de lo normal

José Antonio Guerrero Madrid Miércoles, 26 de marzo 2025, 11:35 Comenta Compartir

Las abundantes precipitaciones de marzo han dejado en los primeros 24 días del mes nada menos que 148 litros por metro cuadrado en el conjunto de España, lo que supone alrededor de tres veces y media más de lo normal para ese periodo, según ha avanzado este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

«Con esos registros, aunque ya no cayera una sola gota más hasta final de mes, marzo de 2025 ya sería el tercer mes de marzo más lluvioso de la serie histórica, que se inició en 1961. Por detrás están sólo marzo de 2013 con 160 litros por metro cuadrado y marzo de 2018 con 165 litros por metro cuadrado», ha apuntado el portavoz, que ha añadido: «Con lo que llevamos acumulado no estamos muy lejos de esas cifras, pero también es verdad que en los días que faltan no va a llover demasiado. Habrá que esperar al final de mes para ver si finalmente queda en tercera posición o si por el contrario marzo de 2025 supera a alguno de estos años o a los dos y acaba siendo el más lluvioso».

Estas tres semanas largas de lluvias de marzo han servido para revertir la situación de la reserva hídrica nacional, que en apenas 24 días ha pasado del 58% al 71%, con 7.500 hectómetros cúbicos más. Y sobre todo ha permitido cambiar las tornas en las cuencas más necesitadas de agua, como las del Guadalquivir, Guadiana, Guadalete-Barbate, Mediterránea Andaluza, Júcar y Cataluña Interna, todas ellas hoy por encima del 50% de su capacidad.

De hecho, distintos comités de sequía ya planean levantar las restricciones de cara a la campaña de riegos agrícolas de esta primavera. «Esta lluvia ha venido muy bien, aunque de manera desigual en todo el territorio de Andalucía, y confiamos en que podamos dar buenas noticias tanto a los regantes como a los ayuntamientos en lo que tiene que ver con el abastecimiento», ha señalado el consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco.

También la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) acordó el martes reducir las restricciones hídricas para los regantes de la cuenca tras el episodio de lluvias registrado este mes, que ha permitido incrementar los volúmenes de los embalses de Segura en torno a 100 hectómetros cúbicos. El Segura es la cuenca con menos agua de todas (está al 26,5%) de su capacidad, si bien su situación es bastante mejor a la que presentaba hace un año, cuando rondaba el 20%.

En Catalulña, sin embargo, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha enviado un mensaje de «precaución» pese a que las lluvias han elevado el volumen de sus pantanos al 58%. Según Paneque, a mediados o finales de abril, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) convocará comisiones de desembalse, que, a partir de la evolución del nivel de los pantanos, harán una propuesta de dotaciones vinculadas al riego agrícola.

Suben las temperaturas

Por lo demás, y según los pronósticos de la Aemet, durante los próximos días se espera un tiempo en general estable con las lluvias acotadas al extremo norte y a puntos de Baleares. No obstante no es descartable que caiga algún chaparrón aislado en zonas del interior peninsular, sobre todo por las tardes. «Las temperaturas van a subir y se van a situar en general en valores propios de esta época del año», ha indicado Del Campo.

Así las cosas, este miércoles esperamos lluvias en el extremo norte peninsular, Alto Ebro y Baleares. Además por la tarde crecerán nubes de evolución diurna que pueden dejar algún chaparrón más probable en zonas de montaña. Nevará en los Pirineos por encima de unos 1.400 a 1.800 metros y será también protagonista el viento, el cierzo que soplará fuerte en el Ebro y la tramontana en Cataluña y Baleares. Las temperaturas bajarán precisamente en el Valle del Ebro y subirán en el sur peninsular. En ciudades como Murcia, Sevilla o Málaga se rondarán los 22 grados.

Jueves y viernes serán en general días tranquilos, todavía con cierzo en el Ebro, tramontana en el nordeste peninsular y en Baleares. En general predominará el tiempo anticiclónico y estable. Hará frío por las mañanas, se bajará de 2 grados en amplias zonas de la meseta norte y de páramos del centro, incluso con algunas heladas en ciudades como León, Segovia, Soria, Cuenca o Teruel. A mediodía y primeras horas de la tarde remontarán los termómetros en esas mismas ciudades hasta los 14 o 15 grados e incluso hasta los 25 grados en el Valle del Guadalquivir.

En cuanto a las lluvias, estos dos días quedarán acotadas al extremo norte peninsular con una cota de nieve el jueves en torno a 1.400 metros, que el viernes puede bajar hasta 1.000 o 1.100 metros.

Según De Campo, el fin de semana continuará bajo la misma tónica, con un tiempo en general estable, lluvias acotadas al extremo norte y otra vez algún chaparrón aislado en puntos del interior, sobre todo en la mitad norte y quizás también en Baleares. «Aunque todavía hay incertidumbre, es posible que bajen las temperaturas el sábado en puntos de la mitad norte y que suban en la mitad sur, mientras que el domingo las temperaturas subirán de forma generalizada. Se rondarán ya el domingo los 25 grados en ciudades como Badajoz, Murcia, Huelva, Sevilla o Córdoba, mientras que en la meseta norte se superarán los 15 a 17 grados. En definitiva, tiempo primaveral propio de esta época del año», ha indicado el portavoz de la Aemet.

Y, por último, en Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas con lluvias débiles a moderadas e intervalos nubosos en el sur de las islas y en Lanzarote y Fuerteventura. Es posible que a partir del jueves llegue polvo en suspensión, que daría lugar a calima con unas temperaturas más altas especialmente el viernes y el sábado cuando podrían rozarse los 28 grados en puntos de las islas orientales Lanzarote y Fuerteventura.