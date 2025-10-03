Los maestros de Primaria, entre los más satisfechos de Europa

La satisfacción de los maestros de Primaria en España con su vida profesional es elevada. La mayoría (96%) se siente con frecuencia (muy a ... menudo o a menudo) satisfecha con su profesión y siente orgullo por ella (97%), proporciones que sitúan los niveles de satisfacción y orgullo de los maestros españoles entre los más altos de Europa. Así lo muestran los últimos datos disponibles procedentes de una encuesta internacional de 2023 a los profesores de Matemáticas de los alumnos de 4º de Primaria, en el marco de TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias) y que han sido analizados por Funcas con motivo del Día Mundial de los Docentes, que se celebra este domingo 5 de octubre.

Esa estadística también pone de manifiesto que casi todos (96%) sienten con frecuencia que su trabajo tiene sentido y propósito, y que disfrutan de los retos que plantea la enseñanza (91%). A otra inmensa mayoría (97%) su trabajo les resulta inspirador, algo en lo que los maestros españoles destacan entre los europeos, ocupando el segundo lugar según este criterio, solo por detrás de Rumanía. El optimismo con que evalúan su vida profesional se transfiere, incluso, a cómo creen que juzgan los demás su trabajo: una amplia mayoría se siente con frecuencia apreciada en su labor docente (79%), claramente por encima del promedio europeo (61%).

Esta visión tan positiva de su vida profesional encaja relativamente bien con cómo perciben a su alumnado. Entre los maestros españoles predomina la opinión de que los estudiantes de su centro se comportan de manera ordenada (90% está muy de acuerdo o algo de acuerdo con la afirmación) y que respetan a los profesores (94%).

En ambos juicios, además, destacan a escala europea. También sobresalen por su optimismo respecto al esfuerzo y capacidad del alumnado: hasta un 69% piensa que el deseo de los estudiantes de obtener buenos resultados escolares es alto o muy alto, y también una mayoría (56%) cree que es alta o muy alta la capacidad de los alumnos para alcanzar las metas académicas de su centro.

Exceso de carga administrativa

Pese a la valoración positiva, en TIMSS también afloran quejas habituales sobre la carga laboral: un 83% señala un exceso de alumnos por clase (a pesar de la reducción de las ratios en los últimos lustros); un 68%, demasiadas horas lectivas; y un 87%, falta de tiempo para preparar las clases. Hay una sensación extendida de una excesiva carga administrativa, que comparte el 84% de los entrevistados, un porcentaje relativamente alto y superior al promedio europeo (71%).

Además, apenas un 47% afirma sentir «demasiada presión» de los padres de los alumnos, un nivel similar al promedio europeo. Esta percepción contrasta con lo que suele destacarse en los medios de comunicación, y parece más frecuente en la ESO y Bachillerato, etapas en que es más evidente la relevancia de las decisiones y el rendimiento académicos para el futuro del alumnado. En Primaria, en cambio, la presión es menor: los suspensos y la repetición casi han desaparecido en los últimos lustros -por ejemplo, en 6º de Primaria la tasa de repetidores ha pasado del 2,8% en el curso 2007-2008 al 1,1% en el 2022-2023- lo que reduce la frustración tanto en estudiantes como en familias.