El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luca Fanelli, durante la entrevista Luis Ángel Gómez

Luca Fanelli

Matemático y músico
«Matemáticos y artistas deben liberarse del elitismo»

«La ciencia produce cosas útiles y otras que pueden ser dañinas», dice

César Coca

César Coca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:01

Hablar con Luca Fanelli (Bari, Italia, 1979) es lo más parecido que hay a hacerlo con alguna de aquellas figuras del Renacimiento que destacaban en ... saberes que a nuestros ojos tienen muy poco en común. Doctor en Piano y Matemáticas, dedica la mayor parte de su tiempo a la investigación en este último campo, sobre todo en los ámbitos de la teoría espectral, las ecuaciones diferenciales parciales y el Análisis de Fourier. Dio clase en la Universidad de Roma-La Sapienza y desde 2020 es Ikerbasque Research Professor en la Universidad del País Vasco. Pero, además de eso, ha creado un concurso musical, un programa de divulgación de las relaciones entre música y matemáticas y colabora en numerosas actividades con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. La entrevista tiene lugar en el Basque Center for Applied Mathematics de la capital vizcaína ante una pizarra llena de fórmulas. En ese escenario, este italiano casado con una colombiana con la que tiene dos hijos madrileños de nacimiento, habla de fórmulas y de Ravel, de la belleza matemática y de Bach. En definitiva, de cómo nunca debió abrirse una trinchera entre las ciencias y las artes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  2. 2

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»
  3. 3

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  4. 4

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  5. 5

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  6. 6 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  7. 7

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  8. 8

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  9. 9

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  10. 10

    Los surfistas rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en Loredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Matemáticos y artistas deben liberarse del elitismo»

«Matemáticos y artistas deben liberarse del elitismo»