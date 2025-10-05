El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campaña de Vacunación contra la meningitis, en Bilbao. Luis Ángel Gómez

La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década

La Sociedad Española de Neurología advierte que esa enfermedad, que aumentó un 20% el último año, es una de las principales causas de muerte de niños

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:03

Comenta

En el Día Mundial contra la Meningitis, que se celebró este domingo, la Sociedad Española de Neurología (SEN) recordó que cada año se identifican unos ... mil casos de esta enfermedad en España, de los que un 10% son muy graves, siendo una de las principales causas de muerte por infección en niños y adolescentes en España, donde presenta una «ligera tendencia ascendente» en la última década. En 2024 se produjeron 330 casos de meningitis meningocócica, la más grave, frente a los 270 del año anterior. Lejos de erradicarse, afecta a unas 2,5 millones de personas en el mundo, causando cerca de 250.000 muertes anuales, según la OMS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El árbitro se llama Marta
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  6. 6 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  7. 7

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  8. 8

    La Cantabria vacía... de bares
  9. 9

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  10. 10

    Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década

La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década