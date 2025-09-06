El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cardiólogo Borja Ibáñez, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. CNIC

Borja Ibáñez

Cardiólogo
«Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

El investigador del CNIC ha demostrado que estos fármacos no son necesarios en el 70% de los infartos. «Nos están llamando pacientes y médicos de todo el mundo»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:06

A Borja Ibáñez (Madrid, 50 años) el corazón le late más fuerte cuando habla del cariño que siente por sus tres hijos, y también sus ... pulsaciones se aceleran con dos de las cosas que más ama en la vida: descargar adrenalina entre bosques con su bici de montaña y escuchar a toda pastilla a Iron Maiden y Guns N' Roses. «Soy un fanático del rock», dice. Para relajar ese frenético bombeo tiene un punto de cocinitas y disfruta «muchísimo» entre fogones. Aficiones al margen, este cardiólogo y director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) acaba de revolucionar el mundo de la medicina con el ensayo clínico Reboot (ese es su nombre), presentado hace justo una semana y del que es investigador principal. El estudio, que ha implicado a 8.500 enfermos de 109 hospitales de España e Italia, concluye que los betabloqueantes, unos fármacos que desde hace 40 años se recetan a los infartados para relajar la 'patata', son totalmente innecesarios si tras el ataque al corazón, éste recupera su función normal. Sólo en España hay un millón de enfermos así.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  2. 2

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  3. 3

    Educación y sindicatos, incapaces de cerrar un acuerdo, llevan la huelga al inicio de curso
  4. 4

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  5. 5

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un conocido «por una discusión monetaria»
  6. 6

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
  7. 7

    Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón
  8. 8

    Milagro en Lisboa: el padre del niño alemán del funicular al que dieron por muerto está hospitalizado
  9. 9 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  10. 10

    El pelotón parte de Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

«Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»