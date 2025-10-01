El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jane Goodall observa a través de un cristal a algunos de los 25 miembros de la colonia de chimpancés del Zoológico de Taronga en Sídney. R.

Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

La británica fue la mayor eminencia en el estudio de los chimpancés, y sus documentales emocionaron al mundo

Miguel G. Casallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:27

La primatóloga, etóloga y activista medioambiental británica Jane Goodall, reconocida como la mayor eminencia mundial en el estudio de los chimpancés y Mensajera de la ... Paz de la ONU, ha fallecido este miércoles a los 91 años por causas naturales mientras participaba en una gira de conferencias en California, según confirmó su instituto.

