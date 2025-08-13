El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Archivo de un rescate en Lampedusa.

Al menos 26 muertos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo

Los inmigrantes se encontraban a poca distancia de la isla italiana de Lampedusa cuando se hundió la embarcación con la que habían zarpado desde Libia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:15

Al menos 26 muertos, 10 personas desaparecidas y 60 supervivientes deja el último naufragio del Mediterráneo Central, acaecido este miércoles a unas 14 millas náuticas ... al suroeste de la isla italiana de Lampedusa. La tragedia se produjo al darse la vuelta una embarcación que transportaba a alrededor de un centenar de inmigrantes que habían zarpado desde las costas de Libia. En un primer momento los desplazados viajaban en dos barcas diferentes, pero una de ellas empezó a hacer agua, por lo que tuvieron que abandonarla y trasladarse a la otra, que igualmente acabó naufragando. Entre los fallecidos hay una recién nacida y tres adolescentes. Según los datos recopilados por las distintas agencias de Naciones Unidas, desde principios de año y hasta el pasado 11 de agosto perdieron la vida 675 personas en la ruta del Mediterráneo Central. A esa cifra hay que sumar los muertos de esta última tragedia, la más grave de los últimos años que tiene lugar en Lampedusa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  3. 3

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  4. 4

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  5. 5

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  6. 6

    Avanzan las obras de la discoteca de Nueva Montaña
  7. 7

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37Âº en Santander y 41Âº en Torrelavega
  8. 8

    Cantabria cierra con éxito la oposición de 2025 y adjudica todas las plazas de maestros
  9. 9

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  10. 10

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Al menos 26 muertos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo

Al menos 26 muertos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo