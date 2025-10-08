El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
España no ha avanzado lo suficiente en materia de comprensión lectora y matemáticas, si se compara con la media de la OCDE. Jaime García

El nivel de competencias básicas en lectura y matemáticas es más bajo en España que en la OCDE

Educación ·

El avance ha sido mínimo y está a la cola de los países que menos han mejorado sus competencias en las últimas décadas; la brecha se ha triplicado desde la generación de la EGB

C. P. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:22

Comenta

El nivel de competencias básicas (comprensión lectora, matemáticas y resolución de problema) del conjunto de la población en edad de trabajar (16 a 65 años) ... es más bajo en España que la media de la OCDE, de la que forman parte los países del mundo desarrollado. Pese a que este nivel ha aumentado a lo largo del tiempo, la distancia con la media internacional crece con la juventud de la cohorte analizada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  3. 3

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  4. 4

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  5. 5

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  6. 6

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  7. 7

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  8. 8

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales
  9. 9

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  10. 10

    El Ministerio espera que el tren a Bilbao circule «antes de 2050» y priorizará los tramos «con mayor demanda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El nivel de competencias básicas en lectura y matemáticas es más bajo en España que en la OCDE

El nivel de competencias básicas en lectura y matemáticas es más bajo en España que en la OCDE