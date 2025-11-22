El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Stüke cuida a más de una treintena de ovejas en su granja de Löhne. Steve Marais

Las ovejas gais están de moda

Campaña de apadrinamiento ·

Un granjero alemán, un diseñador y una aplicación de citas se unen para salvar a carneros que no se aparean y comercializar su lana

Izaskun Errazti

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:26

Comenta

Michael Stüke siempre supo que era gay, pero esperó a tener 24 años para contárselo a sus padres. Criado en una granja de vacas y ... cerdos, parecía destinado a quedarse al frente del negocio familiar. Pero cuando salió del armario decidió romper con todo y cambió el campo por una fábrica de papel. Tiempo después, su interés por el medio ambiente le llevó a poner en marcha su propia explotación, en Löhne, al noroeste de Alemania, esta vez de ganado ovino, que ayuda a preparar el suelo para el cultivo del cereal. Un día una amiga le preguntó si había ovejas gais, y ahí empezó todo.

