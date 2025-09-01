El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta Farrero, cardióloga del Hospital Clínic de Barcelona, que ha coordinado el documento que relaciona la salud mental con la enfermedad cardiovascular. Francisco Avia

El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»

Cardiólogos españoles presentan un documento que relaciona el riesgo de sufrir un deterioro de la salud mental con los problemas cardiovasculares, y viceversa

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:05

Cuando un paciente entra por primera vez en la consulta de un especialista en enfermedades cardiovasculares, el médico le preguntará sin duda si es diabético ... o si tiene la tensión alta, pero será más difícil que se interese por su salud mental, si ha sufrido algún episodio de depresión, tristeza o angustia, si últimamente se siente más estresado e incluso si arrastra algún trauma de la infancia. Y lo cierto es es que plantear estas cuestiones puede salvar vidas.

