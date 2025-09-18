El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Papa León XIV saluda en la Plaza de San Pedro el 17 de septiembre de 2025. EFE

El Papa reconoce que «la palabra genocidio se está usando cada vez más» al hablar de Gaza

En su primera entrevista, León XIV se muestra contrario al diaconado femenino y a un posible reconocimiento eclesial de los matrimonios homosexuales

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:57

Ni en política internacional, ni en cuestiones doctrinales ni tampoco en la forma de gobernar la Iglesia católica: el Papa León XIV, elegido el pasado ... 8 de mayo, sigue la línea marcada por su antecesor, Francisco, fallecido el 21 de abril. En su primera entrevista, recogida en el libro 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' (Penguin Random House), que se publica este jueves en Perú pero no llegará a las librerías españolas hasta el 23 de octubre, Robert Prevost incluso emula al Pontífice argentino a la hora de utilizar indirectamente el término «genocidio» al hablar de la campaña militar desatada por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. En la conversación que mantuvo con la periodista estadounidense Elise Ann Allen el pasado 10 de julio, dos meses antes de la nueva invasión en curso de este territorio palestino, León XIV asegura prudente que «la palabra genocidio se está usando cada vez más».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  3. 3 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  4. 4

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  5. 5

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  6. 6

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  7. 7

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  8. 8

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  9. 9

    Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre
  10. 10

    Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Papa reconoce que «la palabra genocidio se está usando cada vez más» al hablar de Gaza

El Papa reconoce que «la palabra genocidio se está usando cada vez más» al hablar de Gaza