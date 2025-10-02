El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales

En siete comunidades autónomas, 23 juzgados tendrán un juez extra para cumplir sus nuevas competencias, según lo acordado por el CGPJ

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Cuando falta un día para que los juzgados especializados en violencia de género asuman sus nuevas competencias en delitos sexuales, el Consejo General del Poder ... Judicial aprobó darle un «refuerzo» a 23 juzgados, a petición de los Tribunales Superiores de Justicia de siete Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Canarias, Cataluña, y Galicia. El refuerzo consiste en la delegación de un juez extra a estos juzgados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales

El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales