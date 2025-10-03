El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención este martes en un acto en Madrid. E. P.

El PP rechaza la reforma constitucional para blindar el aborto: «Que se olviden de contar con nosotros»

Génova trata de zanjar un debate al que el Gobierno se ha agarrado para «tapar» la situación procesal que tiene el entorno del presidente por presuntos delitos de corrupción

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:39

Comenta

El PP zanjó este viernes el intento de Pedro Sánchez «distraer la atención» de los problemas judiciales que tiene su entorno por presuntos delitos de ... corrupción con el anuncio de reformar la Constitución para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres» y blindar el aborto como un derecho. Los populares recuerdan que para abrir el melón constitucional es necesaria una mayoría reforzada, por lo que su apoyo es imprescindible -el bloque de investidura cuenta solo con 178 apoyos- pero no lo va a tener. «Que se olvide de contar con nosotros», afirman fuentes de Génova.

