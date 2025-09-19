El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un buceador explora el pecio del Britannic, barco hospital británico hundido cerca de la isla griega de Ceos en 1916. AFP

Recuperan objetos del Britannic, el hermano del Titanic hundido en Grecia

Transformado en buque hospital en la Primera Guerra Mundial, se fue pique en 1916 y fue encontrado por Jacques Cousteau en 1975

Julio Arrieta

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:03

Más de un siglo después de su hundimiento en 1916, el HMHS Britannic, conocido como el hermano menor –en edad, no en tamaño– del célebre ... Titanic, ha vuelto a ser noticia. Un equipo de buceadores liderado por el historiador británico Simon Mills y bajo la supervisión del Ministerio de Cultura de Grecia, ha logrado recuperar por primera vez un conjunto de objetos del pecio, situado a 120 metros de profundidad en el mar Egeo, cerca de la isla de Ceos. Entre los artefactos rescatados se encuentran una campana, un farol de señalización, azulejos de cerámica de un baño turco y unos prismáticos, según informaron las autoridades griegas este lunes. Estos hallazgos, que serán exhibidos en un nuevo museo de antigüedades submarinas en el puerto del Pireo, marcan un hito en la exploración de este transatlántico que acabó su breve historia convertido en buque hospital, hundido por una mina en la Primera Guerra Mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  2. 2 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  3. 3

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  4. 4

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  5. 5

    Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión
  6. 6

    El Gobierno encara la crisis de Ryanair con rutas a Sofía, Lanzarote y Almería en verano
  7. 7 Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
  8. 8

    Preocupación en San Felices por la «falta de control» de un albergue no regulado
  9. 9 La Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana al Palacio de Exposiciones
  10. 10

    Gema Igual insiste con el aparcamiento de Joaquín Costa tras dos concursos desiertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Recuperan objetos del Britannic, el hermano del Titanic hundido en Grecia

Recuperan objetos del Britannic, el hermano del Titanic hundido en Grecia