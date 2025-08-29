El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los Reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al valle del Jerte EP

Los Reyes llegan a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios de este verano

En Rebollar, el único pueblo evacuado del Valle del Jerte, mantendrán un encuentro con vecinos de diferentes municipios y representantes de los sectores apícola, ganadero, agrícola, turismo y agroturismo

EP

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:46

Los Reyes Felipe VI y Letizia han viajado este viernes a Extremadura para mostrar su apoyo a los afectados por los incendios forestales que se han producido en la región este verano y conocer de primera mano los trabajos de los equipos de extinción.

