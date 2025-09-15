El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una joven da una calada a un porro. Reuters

Fumar porros en la adolescencia multiplica el riesgo de sufrir esquizofrenia

Un estudio español demuestra que es así si la madre del menor sufrió una infección durante el embarazo, como puede ser una gripe

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

Un equipo de investigadores españoles ha demostrado que fumar porros en la adolescencia, en el caso de ciertos menores especialmente vulnerables, multiplica el riesgo de ... desarrollar graves enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia.

