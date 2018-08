Más pasos en la lucha contra el cáncer de pulmón El doctor Manel Esteller y Jaume Giró, director general Fundación Bancaria la Caixa. Científicos españoles descubren una firma epigenética para predecir la respuesta de la inmunoterapia ante estos tumores COLPISA Jueves, 9 agosto 2018, 23:31

Un equipo de científicos españoles encabezado por Manel Esteller ha descubierto una firma epigenética que predice la respuesta de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón. Esta firma, que los investigadores han denominado EPIMMUNE, permite anticipar cómo funcionará en un cáncer de pulmón la terapia con el anticuerpo anti-PD-1, la inmunoterapia que más se usa en oncología.

El epigenoma humano son todas aquellas modificaciones no genéticas del genoma, modificaciones que están condicionadas por el entorno y los comportamientos de cada individuo. Esto explica, por ejemplo, que dos miembros de la misma familia que comparten información genética puedan sufrir diferentes enfermedades.

El hallazgo de Esteller, que forma parte de un ensayo clínico financiado por la Obra Social la Caixa, aparece en la revista 'The Lancet Respiratory Medicine'. La inmunoterapia permite al propio cuerpo humano luchar contra los microorganismos responsables de las infecciones y eliminar las células perjudiciales, como las transformadas en los tumores. Pero en cánceres como el de pulmón, el melanoma o el riñon, sólo el 30 o el 40% responden positivamente a largo plazo. El objetivo de la investigación es conocer si un tumor será sensible o no a la inmunoterapia.

Según los investigadores, el trabajo representa un significativo avance para los futuros tratamientos del cáncer. «Estudiando centenares de tumores de pulmón nos dimos cuenta de que aquellos que presentaban una huella epigenética concreta, que hemos llamado EPIMMUNE, respondían muy bien a la quimioterapia en comparación con los que crecían de ella. Esta firma EPIMMUNE se encuentra en un tercio de los cánceres de pulmón», explica Esteller.

El cáncer, junto con las enfermedades cardiovasculares, es la primera causa de mortalidad en Occidente. Cada año mueren en el mundo ocho millones de personas, 100.000 de ellas en España. Los cánceres hereditarios representan sólo un 10% del total, mientras que el otro 90% son tumores esporádicos. Los investigadores han logrado saber que los cánceres de pulmón, garganta y boca se deben, principalmente, al tabaco, aunque todavía se desconoce la causa de otros cánceres, como el de mama.