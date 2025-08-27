Suspendida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía El incendio, próximo a la vía, ha obligado a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha).

EP Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:50

La circulación de trenes en un tramo de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado suspendida este miércoles por la tarde por un incendio, según ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio, próximo a la vía, ha obligado a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha).

El corte de la circulación ha afectado, al menos, a dos trenes que han tenido que retroceder hasta Brihuega, según Adif.