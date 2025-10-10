El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional haciendo guardia. Antonio Lopez Diaz

Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

La madre alertó a los servicios de emergencia tras descubrir la violación y la Policía Nacional encontró restos de droga en el lugar de los hechos

C. P. S.

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:09

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a la hija de 8 años de uno de ellos en su domicilio del distrito madrileño de Usera. El arresto se produjo el sábado por la mañana, cuando la madre avisó a los servicios de emergencia de que la niña había sido violada por su propio padre, expresando su temor de que podría haber ocurrido en más de una ocasión.

Los agentes y los efectivos sanitarios confirmaron que efectivamente la menor había sufrido un agresión sexual con penetración, por lo que procedieron a detener al padre de la niña, un boliviano de 38 años y otros dos hombres que participaron en el acto, un ecuatioriano de 33 y un colombiano de 24.

Según fuentes cercanas al caso, los dos cómplices convivían en el mismo domicilio y no era la primera vez que ocurría una situación similar. Además, en la habitación donde se produjeron los hechos los agentes localizaron restos de consumo de droga.

