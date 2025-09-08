El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Castillo de Valhermoso de la Fuente (Cuenca).

Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Otras dos fortalezas se venden en Guadalajara y Toledo por cantidades que oscilan entre 450.000 y 3 millones de euros

J. M. L.

Cuenca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:57

Vivir en un castillo medieval puede estar al alcance de quien disponga de 50.000 euros. Aunque -es necesario aclararlo- también requiere de una restauración ... para hacerlo habitable. Se trata del castillo de Valhermoso de la Fuente (Cuenca), un pequeño pueblo de la comarca de La Manchuela con apenas 60 vecinos censados. Sus propietarios lo han puesto a la venta a través de una inmobiliaria por el precio de 50.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2

    Santander se abre al mar
  3. 3

    El plante anticipado
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026
  7. 7

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  8. 8

    «Quien no regule hoy el turismo, acabará regulándolo. Y quizás lo hará tarde y mal»
  9. 9

    Unquera lleva el caso del antiguo hostal La Torre a la Fiscalía
  10. 10

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros