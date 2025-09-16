El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bañistas se refrescan en una piscina. Efe

Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros

Ha superado en 0,1ºC al estío de 2022, que hasta ahora era el más cálido desde el comienzo de la serie histórica, en 1961

J. A. G.

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:33

El verano de 2025 se ha convertido ya en el más caluroso desde que hay registros en España (1961) con una temperatura media en la ... península 2,1 grados superior al promedio de referencia (el periodo comprendido entre 1991 y 2020), según ha avanzado este lunes en redes sociales la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  3. 3

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles
  4. 4

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  5. 5

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  6. 6

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  7. 7

    Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral
  8. 8

    No me lo puedo creer
  9. 9

    La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid
  10. 10

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros

Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros