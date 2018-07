CALASANZ La directora, Violeta Landeras, y el profesor, Nacho Martínez, junto a los estudiantes Carlota González, Cecilia Martínez, Celia Secades, David Linares, Pablo Sempere, Carmen de Diego, Marina Fernández, Marina Varela, Pedro Pérez, Ángel Santiago, Diego Díez-Aja, Mario Dubarbie, Miguel Díez, Rodrigo Corihuela, Alejandra Ibáñez, Alia Sousa, Carmen López, Elena López, Adrián Fernández, Jaime Gómez, Luis Velasco, Pablo Piris, Santiago Peña, Álvaro Martínez, David Salmón, María Panizo, Pablo Moreno, Rodrigo Pariente, Alba Salmón, Paula Terradas, Paula Rodríguez y Sandra Lavín. / JAVIER COTERA Los proyectos de innovación y emprendimiento permiten a los alumnos un aprendizaje integral y motivacional MARTA GUTIÉRREZ R. Lunes, 9 julio 2018, 10:18

En el Colegio Calasanz valoran de manera muy positiva los proyectos de innovación y emprendimiento, que permiten a los alumnos un aprendizaje integral, y que suponen un aumento en la motivación emprendedora como ya han podido comprobar, de ahí su presencia en el programa todos los años y en la fase final por segundo año consecutivo, con la satisfacción de ser los últimos ganadores, doblemente premiados. Su propuesta 'Security Brazalet Assistance' fue reconocida como el Mejor Proyecto 2016-2017, y además mereció la Mención Acefam.

El grupo Equiparia S.A aprovechó la oportunidad que brinda STARTinnova y desarrolló 'Security Brazalet Assistance', una pulsera de teleasistencia que mejora la autonomía y la salud de las personas mayores. El mecanismo diseñado por las jóvenesresulta fácil e intuitivo ya que tan sólo pulsando un único botón el usuario tiene acceso a un servicio sanitario durante las 24 horas del día, en cualquier momento y lugar. Cuenta, además, con un micrófono y un altavoz integrado en el propio dispositivo, poniendo fin así a cualquier otro complejo equipamiento en el hogar que pueda limitar de alguna manera la independencia del usuario. El brazalete también incorpora un sistema GPS que facilita la localización de la persona de una forma ágil y efectiva.

Pero eso no es todo ya que el prototipo de 'SBA' incluye un sensor inteligente que detecta posibles anomalías en el pulso cardiaco en caso de desmayo, lo que provoca la activación automática de la pulsera, sin necesidad de pulsar ningún botón.

Con el lema 'Always with you' (siempre contigo) quisieron enfatizar en el hecho de que así proporcionan una vida más independiente y segura a las personas mayoresHan puesto el listón muy alto pero este año también quieren superarse.

En el mercado puede haber artículos parecidos pero este brazalete tiene mejoras sustanciales ya que el sensor de frecuencia cardiaca es de lo más innovador y cuenta con los últimos avances en tecnología, entre los que se encuentra una batería recargable de alta duración gracias a sus 480.000 amperios que aseguran al usuario una amplia autonomía estimada en 60 días.

La opinión de las participantes es la que mejor define su paso por el programa: «Es una experiencia única, que todos deberían probar. Este programa te aporta muchos aspectos positivos como manejarte bien en grupo, además de aprender las dificultades que tiene crear una empresa. La experiencia ha sido muy positiva y hemos podido comprobar que con esfuerzo, todo tiene su recompensa». Desde el centro valoran de forma muy global la experiencia. Creen, además, que ayuda a a los estudiantes a tener una preparación muy enriquecedora para su futuro tanto universitario como fuera del campus.

Agradecen a su empresa mentora, Tecnisa Campos, su labor, cariño y tiempo de dedicación con el colegio por cuarto año consecutivo. También dedican unas palabras de agradecimiento a El Diario Montañés por su compromiso con los jóvenes a través de STARTinnova.

Tecnisa Campos Afrontamos esta nueva edición en nuestro 60 aniversario con mucha ilusión y entusiasmo, máxime habiendo ganado la anterior, donde las estudiantes del Colegio Calasanz obtuvieron el primer premio al Mejor Proyecto y la Mención Acefam. Hemos constatado, un año más, que los objetivos de STARTinnova están 100% alineados con nuestra visión de empresa. Siempre hemos dicho que ayudar a crecer a los emprendedores y fomentar el tejido empresarial de Cantabria y del resto de España forma parte de nuestro ADN, y qué mejor manera de hacerlo que empezando por los jóvenes. Creemos que el enriquecimiento es bidireccional ya que, por una parte, nosotros ponemos a disposición de los alumnos nuestra experiencia y conocimiento a la hora de emprender, respaldado por nuestra dilatada experiencia en el sector de la asesoría; y ellos, a su vez, nos han transmitido su frescura, sus ideas y su visión de una sociedad en la que, aunque parezca que hoy en día ya está todo inventado, aún les queda mucho por aportar. STARTinnova les proporciona un acercamiento al mundo laboral, una experiencia práctica mediante la cual palpan de primera mano la realidad empresarial, a la vez que fomenta el trabajo en equipo y desarrollan sus habilidades de comunicación. Además, les inculca valores tan importantes como el esfuerzo y el compromiso. Desde Tecnisa Campos queremos transmitirles la ilusión de emprender un proyecto y la certeza de que, aunque surjan problemas -que surgirán-, lo importante es no venirse abajo y ser constantes. Llega el que no se rinde. Invirtamos más en fomentar el emprendimiento entre los jóvenes de hoy en día. No dejemos escapar el ingenio y el talento. Apostemos por el emprendimiento y, sobre todo, por mantenerlo. Desde que en 1957 Enrique Campos Pedraja fundara Tecnisa Campos, la motivación de esta gestoría y asesoría sigue siendo prestar a la sociedad un servicio personalizado basado en la profesionalidad, la confianza y la comunicación.

