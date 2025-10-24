El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

COLEGIO ÁNGELES CUSTODIOS-GRUPO GOMUR

La experiencia como valor fundamental

STARTinnova ·

El centro santanderino presenta diez grupos de Grado Medio y Grado Superior

Alexander Aguilera

Alexander Aguilera

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:14

Comenta

El Colegio Ángeles Custodios vuelve a una nueva edición de STARTinnova y lo hace con las mismas ganas que en la primera edición. Y es que, con doce ediciones a sus espaldas, el centro educativo cuenta con una gran experiencia en el desarrollo de ideas innovadoras. Además, los diez grupos participantes (cinco de Grado Medio y cinco de Grado Superior) contarán en la actual edición con Grupo Gomur, empresa mentora que les ha acompañado en años anteriores.

«Participar en STARTinnova es para nuestro alumnado una experiencia transformadora desde hace ya once ediciones. En el Colegio Ángeles Custodios de Santander seguimos con ilusión cada fase del proyecto, desde la identificación de necesidades hasta la presentación final, guiando a los equipos en todo el proceso y siempre con ayuda de nuestra empresa mentora el Grupo Gomur y su director Rafael», explica José Casuso, uno de los tutores, junto a José Cadelo.

En cuanto al alumnado que ha decidido emprender esta aventura, el propio Casuso explica que «contamos con estudiantes de los ciclos de Grado Medio en Gestión Administrativa, Peluquería y Cosmética Capilar, Farmacia y Parafarmacia, y del Grado Superior en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía». Cerca de medio centenar de alumnos que, según el tutor, ven en este programa de emprendimiento «una oportunidad real de crecer, desarrollar ideas con propósito y descubrir su potencial emprendedor, conectando su formación con el mundo real y sus propios sueños».

Imagen - «Grupo Gomur continúa apoyando la iniciativa STARTinnova, ya que representa un valioso nexo de unión entre empresa, estudiantes, emprendimiento e innovación. Los jóvenes que participan en este programa tienen la oportunidad de conocer de cerca las empresas de su entorno, sus necesidades, su forma de trabajar y sus expectativas. Toda sociedad que aspire a mantener su estado de bienestar necesita personas emprendedoras e innovadoras, capaces de generar valor y de devolver ese valor a la comunidad en la que se desarrollan. Programas como STARTinnova favorecen el encuentro entre personas de ámbitos muy diversos, con ideas y culturas distintas, que se enriquecen mutuamente», explica Gómez.
«STARTinnova auna empresas, alumnos y emprendimiento»

«Grupo Gomur continúa apoyando la iniciativa STARTinnova, ya que representa un valioso nexo de unión entre empresa, estudiantes, emprendimiento e innovación. Los jóvenes que participan en este programa tienen la oportunidad de conocer de cerca las empresas de su entorno, sus necesidades, su forma de trabajar y sus expectativas. Toda sociedad que aspire a mantener su estado de bienestar necesita personas emprendedoras e innovadoras, capaces de generar valor y de devolver ese valor a la comunidad en la que se desarrollan. Programas como STARTinnova favorecen el encuentro entre personas de ámbitos muy diversos, con ideas y culturas distintas, que se enriquecen mutuamente», explica Gómez.

Rafael Gómez

Director gerente de Grupo Gomur

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  4. 4

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  5. 5

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  6. 6 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  7. 7 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  8. 8 Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica
  9. 9

    Exteriores asegura que asistirá al cántabro hospitalizado en Vietnam, pero no confirma si fletará un avión para traerlo de vuelta
  10. 10

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La experiencia como valor fundamental

La experiencia como valor fundamental