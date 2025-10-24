Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 12:14 Comenta Compartir

El Colegio Ángeles Custodios vuelve a una nueva edición de STARTinnova y lo hace con las mismas ganas que en la primera edición. Y es que, con doce ediciones a sus espaldas, el centro educativo cuenta con una gran experiencia en el desarrollo de ideas innovadoras. Además, los diez grupos participantes (cinco de Grado Medio y cinco de Grado Superior) contarán en la actual edición con Grupo Gomur, empresa mentora que les ha acompañado en años anteriores.

«Participar en STARTinnova es para nuestro alumnado una experiencia transformadora desde hace ya once ediciones. En el Colegio Ángeles Custodios de Santander seguimos con ilusión cada fase del proyecto, desde la identificación de necesidades hasta la presentación final, guiando a los equipos en todo el proceso y siempre con ayuda de nuestra empresa mentora el Grupo Gomur y su director Rafael», explica José Casuso, uno de los tutores, junto a José Cadelo.

En cuanto al alumnado que ha decidido emprender esta aventura, el propio Casuso explica que «contamos con estudiantes de los ciclos de Grado Medio en Gestión Administrativa, Peluquería y Cosmética Capilar, Farmacia y Parafarmacia, y del Grado Superior en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía». Cerca de medio centenar de alumnos que, según el tutor, ven en este programa de emprendimiento «una oportunidad real de crecer, desarrollar ideas con propósito y descubrir su potencial emprendedor, conectando su formación con el mundo real y sus propios sueños».

«STARTinnova auna empresas, alumnos y emprendimiento» «Grupo Gomur continúa apoyando la iniciativa STARTinnova, ya que representa un valioso nexo de unión entre empresa, estudiantes, emprendimiento e innovación. Los jóvenes que participan en este programa tienen la oportunidad de conocer de cerca las empresas de su entorno, sus necesidades, su forma de trabajar y sus expectativas. Toda sociedad que aspire a mantener su estado de bienestar necesita personas emprendedoras e innovadoras, capaces de generar valor y de devolver ese valor a la comunidad en la que se desarrollan. Programas como STARTinnova favorecen el encuentro entre personas de ámbitos muy diversos, con ideas y culturas distintas, que se enriquecen mutuamente», explica Gómez. Rafael Gómez Director gerente de Grupo Gomur