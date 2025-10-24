Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 13:01 Comenta Compartir

Creatividad, autonomía o trabajo en equipo son algunas de las capacidades que STARTinnova logra mejorar en los participantes, algo que podrán comprobar de primera mano en el Centro de Formación Profesional Decroly quien, en la decimotercera edición estará acompañado nuevamente por Smart Hospital Cantabria-Serveo SIEC. Con un total de trece grupos de Grado Medio y Grado Superior, los tutores Luis Mantilla, Elena Rivas y Estíbaliz Laya serán los encargados de guiar, junto con la empresa mentora, a los cincuenta estudiantes.

«STARTinnova ofrece a nuestros alumnos una valiosa oportunidad para desarrollar habilidades emprendedoras, trabajar en equipo y aplicar sus conocimientos en proyectos reales», resalta el director del centro educativo, Pedro Cuesta, quien añadiendo que «tras participar en varias ediciones, hemos comprobado como este programa potencia su creatividad, autonomía y visión profesional». Asimismo, en esta edición enfocan la participación integrando el programa en el currículo, vinculándolo con módulos específicos y fomentando el uso de metodologías activas con el convencimiento de «preparar a los estudiantes para afrontar con éxito los retos del futuro». Por su parte, Elena Rivas, una de las tutoras, señala que «la participación es una oportunidad única para que nuestro alumnado dé rienda suelta a su creatividad, trabaje en equipo y transforme sus ideas en proyectos reales. Una experiencia que impulsa su iniciativa y les acerca al mundo profesional».

«Queremos apostar por los futuros profesionales» «Confirmamos un año más nuestro compromiso con STARTinnova volviendo a participar de esta iniciativa con la que queremos apostar por los futuros profesionales. De esta manera, les hacemos partícipes de nuestra experiencia en muchos ámbitos, no sólo en el de la Sanidad. De hecho, en anteriores ediciones trabajamos en el área de Recursos Humanos desarrollando un interesante proyecto con los alumnos de Decroly en el que se aplicaba la Inteligencia Artificial a la selección de personal. Sin duda, es una experiencia muy enriquecedora y, también, todo un desafío porque los tutores y alumnos de Decroly nos impulsan anualmente a trabajar en proyectos punteros», asegura Delgado. Alfonso Delgado Gerente de Smart Hospital Cantabria. Delegado de Serveo