Alexander Aguilera Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Tras haber logrado en la pasada edición el tercer puesto, el Colegio Calasanz vuelve a participar en el programa y lo hace junto con la empresa que le ha acompañado estos últimos años: Acorde. Así, con un único equipo de Bachillerato, centro y mentor comenzarán a trabajar en equipo a partir del próximo 3 de noviembre.

En lo referente a los tutores, Nacho Martínez será el encargado, pro octava vez, de ayudar a los estudiantes con el proyecto. «Desde el Colegio Calasanz valoramos de manera muy positiva los proyectos de innovación y emprendimiento, que permiten a nuestros alumnos un aprendizaje integral y que suponen un aumento en la motivación emprendedora», explica Martínez, quien asegura que «no se puede entender la escuela como un ente aislado, la escuela tiene que viajar junto a los grandes proyectos empresariales, porque son de, y para ellos».

Al igual que han señalado otros tutores, Martínez pone en valor las habilidades y destrezas que se adquieren gracias al programa, las cuales «son muy variadas, pero no por ello menos interesantes. Y es que, nuestra educación es interdisciplinar, y este proyecto lo contempla, ya que es una colaboración entre diversos bloques educativos, científico, humanístico, artístico, idiomas…, en general, podemos decir que es un proyecto global, y, como educadores no podemos pedir más». Para finalizar, el tutor agradece la colaboración y esfuerzo de su empresa mentora, sin la cual «sería imposible nuestra participación».

«La innovación nace del aprendizaje compartido» «Apoyar programas como STARTinnova es apostar por el talento joven, la creatividad y el espíritu emprendedor de nuestra región. Creemos que la innovación nace del aprendizaje compartido, y que iniciativas como esta son una oportunidad única para conectar el mundo educativo con la realidad empresarial.

Temas

Bachillerato