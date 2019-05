Whatsapp tiene a punto las llamadas desde PC Whatsapp. / Afp EMPRESAS Se esperan las primeras pinceladas en el F8 de Facebook de este mes JOSÉ A. GONZÁLEZ Madrid Miércoles, 1 mayo 2019, 08:20

Tiembla Microsoft y tiembla Skype, Facebook tiene casi listo su sistema para permitir llamadas a través de WhatsApp desde el ordenador equipados con sistema operativo de Windows.

Una función con la que se ha especulado durante mucho tiempo y parece que está al caer, según revela WABetaInfo, un medio especializado en adelantar novedades en la famosa aplicación de mensajería instantánea de Mark Zuckerberg.

Esta semana arranca la F8, la conferencia de desarrolladores de Facebook, que se celebra en los cuarteles generales de la compañía en San Francisco (Estados Unidos). Un evento en el que se darán a conocer las líneas en las que trabaja el universo Facebook para los próximos años.

A falta del anuncio oficial, WABetaInfo apunta a que los ingenieros de WhatsApp trabajan en el desarrollo de las llamadas desde PC. Según apuntan sus informaciones, los usuarios se encontrarán con esta opción en el menú de navegación.

Al pinchar sobre ella, se activará una ventana emergente desde donde el usuario podrá realizar una llamada de voz con sus contactos. Al igual que sucedió en la app móvil es probable que tras el aterrizaje de este servicio a continuación lleguen las videollamadas también en la versión para navegadores web.

Las llamadas de voz en los PC no son los únicos cambios que se esperan en la aplicación de mensajería instantánea más usada en España. Según WABetaInfo, los ingenieros de WhatsApp están trabajando durante meses en la creación de stickers animados, que se sumarán a los estáticos actuales y a los ya conocidos emoticonos.

Con estas novedades, Whatsapp va adoptando las funcionalidades que más éxito han tenido en las otras aplicaciones del Üniverso Zuckerberg. La última novedad que se espera en los próximos meses es la adopción del modo oscuro, ya disponible en Facebook Messenger.

Sin embargo, según WABetaInfo, los primeros detalles apuntan a que esta novedad, en principio, no estará disponible para todos los ordenadores, ya que muchas pantallas no están adecuadas al sistema y no ofrecen la calidad suficiente.