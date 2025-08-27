La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:23 Comenta Compartir

La alarma antiincendios del aparcamiento de La Carmencita, en Torrelavega, ha vuelto a sobresaltar en las últimas horas a los vecinos de La Inmobiliaria, en la noche del martes a este miércoles. Ya son «cuatro o más veces», relatan, las veces que el dispositivo para avisar de fuegos y humo salta en mitad de la noche; tras uno de estos episodios, a preguntas de El Diario Montañés, el Ayuntamiento de Torrelavega avanzó que trabajaba para probar la sensibilidad de la alarma y, de ser necesario, reconfigurar el sistema. Por lo pronto, y al igual que el resto de ocasiones hasta ahora, la alarma antiincendios ha saltado sin que se produzca fuego o humo en el aparcamiento; la razón por la que lo ha hecho en tantas ocasiones, de hecho, sigue siendo objeto de discusión. Entre tanto, y en línea con esta cuestión, los vecinos del barrio solicitan al equipo de gobierno (PRC-PSOE) más vigilancia en este parking, en el que aparcan a diario más de medio millar de vehículos.

Las razones por las que la alarma salta una y otra vez siguen en discusión. La Asociación de Vecinos intuye que pudo deberse a una gamberrada, como la aproximación de un cigarro a los sensores de este dispositivo –sensibles al humo y al calor–; hace unos días, sin embargo, desde la Concejalía de Seguridad del Consistorio apuntaban más bien a las altas temperaturas.

Entre tanto, en La Carmencita siguen aparcando cientos de coches todos los días. Lleva poco tiempo, pero se ha convertido en un recurso indispensable para cientos de vecinos y visitantes, con 544 plazas en el edificio y otras 110 en las inmediaciones del mismo. Tanto con los coches de los torrelaveguenses del entorno hasta con los de aquellos que acuden a la ciudad para trabajar, el flamante parking termina prácticamente atestado todos los días.