Vecinos de La Inmobiliaria solicitan más vigilancia en el parking de La Carmencita El concejal de Seguridad asegura que, aunque no hay razón para la alarma, se estudiará la posibilidad de añadir cámaras «si es necesario»

Javier Gangoiti Torrelavega Lunes, 18 de agosto 2025, 18:06

Casi medio año después de la inauguración del aparcamiento de La Carmencita y el importante desahogo que ha supuesto para el problema para estacionar en el centro de Torrelavega, alrededor del parking se ha generado un nuevo debate entre algunos vecinos de La Inmobiliaria: la falta de vigilancia en el edificio. Así lo demanda la Asociación de Vecinos Río Indiana, preocupada por la «falta de cámaras de seguridad» y de supervisión en general que, consideran, sufren las cuatro plantas –una sobre rasante– del aparcamiento a día de hoy. La activación de la alarma antiincendios del parking en diferentes jornadas de la semana pasada, un hecho que se habría debido al calor extremo de algunas jornadas y no a un acto vandálico según el Consistorio, no ha hecho otra cosa que poner más sobre la mesa todavía este debate. «Queremos más vigilancia», solicita el presidente del colectivo vecinal, Gonzalo Llamosas.

Preguntado por esta inquietud, el concejal de Seguridad en el Ayuntamiento, Pedro Pérez Noriega, deja claro que, «si hacen falta más cámaras, se pondrán». El equipo de gobierno (PRC-PSOE) contrató hace unas semanas un proyecto que entre otros asuntos promete la modernización de cuatro aparcamientos –incluido el de La Carmencita– mediante la instalación de cámaras para el conteo de vehículos. Aún en el caso de que estos medios no fueron suficientes o útiles para vigilar mejor el inmueble, Noriega asegura que la contratación de nuevas cámaras de vigilancia no sería un problema. Con todo, sostiene: «No existen razones para que haya alarma social».

Una alarma que sí ha saltado es la de incendios en las últimas semanas. Varias veces y en plena noche, lo que ha supuesto un incordio importante para algunos vecinos del barrio, sobre todo entre aquellos que viven a tan solo unos metros del edificio.

Las razones por las que saltó dicha alarma siguen en discusión a día de hoy. La Asociación de Vecinos intuye que pudo deberse a una gamberrada, como la aproximación de un cigarro a los sensores de este dispositivo –sensibles al humo y al calor–; desde la Concejalía de Seguridad del Consistorio, sin embargo, apuntan más bien a las altas temperaturas de los últimos días. En ese sentido, Pérez Noriega informa que, a la vista de estos hechos, los técnicos municipales ya han empezado a trabajar para probar dicha sensibilidad y, si es necesario, reconfigurar el sistema de incendios del aparcamiento para que se active únicamente en caso de un fuego o humo.

En La Carmencita aparcan no menos de medio millar de coches todos los días. Lleva poco tiempo, pero se ha convertido en un recurso indispensable para cientos de vecinos y visitantes, con 544 plazas en el edificio y otras 110 en las inmediaciones del mismo. Tanto con los coches de los torrelaveguenses del entorno hasta con los de aquellos que acuden a la ciudad para trabajar, el flamante parking termina prácticamente atestado todos los días.

Modelo de gestión

Su éxito arroja también un debate sobre la propia gestión del aparcamiento, al margen de la vigilancia. El Ayuntamiento garantiza que aparcar en La Carmencita será siempre gratuito, aunque sigue dejando en el aire si pondrá límites de tiempo o no a estos estacionamientos. Los estudios técnicos que desde abril analizan el día a día del parking siguen en marcha a día de hoy.

Y seguirán. La decisión final se tomará pasadas las fiestas y una vez comience el curso escolar, como avanzó hace unas semanas el alcalde, Javier López Estrada, a preguntas de este periódico. Hasta entonces, el Ayuntamiento tomará buena nota de cómo se comporta el aparcamiento en fechas clave y de gran afluencia –o no– como «fines de semana de agosto, días no laborales y, en estos últimos días, una prueba de fuego como las fiestas patronales. Con todo y con eso, la gratuidad de La Carmencita «es un compromiso permanente» por parte de PRC y PSOE.