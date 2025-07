El alcalde garantiza que el aparcamiento de La Carmencita será «siempre» gratuito El Ayuntamiento no descarta aplicar medidas específicas para reforzar la rotación en el parking y seguirá analizando su uso en las próximas semanas

Más de cuatro meses después de la inauguración del aparcamiento de La Carmencita, las preguntas sobre su modelo de gestión definitivo arrojan dos grandes ... ideas por parte del Ayuntamiento: la primera es que será gratuito «siempre»; y la segunda, sin perjuicio de la anterior, es que esa misma gestión podría estar sujeta a ciertos límites. Podría. No está decidido. De hecho, los estudios técnicos que desde abril analizan el día a día del parking y el uso que le dan los conductores en general siguen en marcha a día de hoy. Y seguirán. La decisión final se tomará pasadas las fiestas y una vez comience el curso escolar, como avanzó ayer el alcalde, Javier López Estrada, a preguntas de este periódico. Hasta entonces, el Ayuntamiento tomará buena nota de cómo se comporta el aparcamiento en fechas clave y de gran afluencia -o no- como «fines de semana de agosto, días no laborales y -una prueba de fuego- las fiestas patronales».

Con todo y con eso, la gratuidad de La Carmencita «es un compromiso permanente», al margen de esos resultados y los datos que puedan arrojar los sistemas de control de accesos durante todos estos días. Y ojo, que esté abierta la posibilidad no significa que el parking esté abocado a este tipo de límites; al contrario, si algo se desprende hasta ahora de las declaraciones de unos y otros responsables del Ayuntamiento de Torrelavega es que el día a día del aparcamiento de La Carmencita no demuestra una necesidad clara de imponer este tipo de restricciones. Está por ver si los estudios dan razones de peso para ponerlas en marcha. De momento, las declaraciones del alcalde ayer ayudan a ver cuáles son las sensaciones, al menos a simple vista: «A día de hoy, en ninguno de los días, se ha producido el lleno total del aparcamiento. Por tanto, tampoco procedería tomar ninguna medida de disuasión cuando la infraestructura no ha llegado aún a su 100%». Las claves «No ha llegado al 100%» López Estrada declara que, de momento, el parking no demuestra una necesidad de imponer restricciones Solo si fuera necesario Límites en alguna planta o diferencia de uso entre los vecinos y visitantes, entre las ideas esbozadas Puede que algún día sí proceda. Y hay algunas ideas que, aunque sin entrar en demasiados detalles todavía, parece que formarían parte de la lista y serían consideradas por parte de la Corporación y el equipo de gobierno (PRC-PSOE). Ayer, Javier López Estrada mencionó dos rápidamente: como la aplicación de límites a la estancia de los vehículos «en alguna de las plantas», por un lado; y algún tipo de «diferenciación entre residentes y no residentes», quizá -esto no lo dijo él- como ocurre en el Estacionamiento Regulado Activo (ERA), que permite a los torrelaveguenses estacionar media hora más que a los visitantes -dos horas, los primeros; frente a hora y media, los demás-. No se queden tanto con los números, sino con el modelo. El Consistorio se ha cuidado siempre de dejar claro que, de haber alguna restricción, esta «será suficientemente cómoda para vecinos y visitantes», como garantizó el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, José Luis Urraca, hace meses, cuando comenzaron las obras del nuevo aparcamiento junto al Mercado Nacional de Ganados. La pregunta también fue pertinente aquí. De hecho, esta infraestructura, en construcción por 4,7 millones y con otras 222 plazas en oferta, será susceptible, seguro, del mismo debate una vez sea inaugurado a finales de 2025. Para durar décadas Entre tanto, el parking de La Carmencita, con 544 plazas y una inversión global de 4,6 millones, puede considerarse, además de un balón de oxígeno casi histórico para el problema del aparcamiento, un laboratorio de pruebas para la adopción o no de estas medidas. Y tiene que durar. «El aparcamiento ha sido dimensionado para durar varias décadas», declaró ayer el alcalde.

