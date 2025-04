Torrelavega inaugura el aparcamiento de La Carmencita, con 544 plazas «maravillosas para la ciudad y la comarca»

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 4 de abril 2025, 12:03 | Actualizado 13:00h. Comenta Compartir

«Un balón de oxígeno? ¡Tres balones! Esto es una cosa maravillosa». Como visitante habitual de Torrelavega y testigo directo del problema del aparcamiento en ... la ciudad, Tom Pomar no podía estar más contento este viernes por la mañana, tras estacionar su coche en el flamante parking en altura de La Carmencita. Sería el décimo en hacerlo, más o menos, a eso de las once de la mañana, una hora después de ser oficialmente inaugurado por una multitud de autoridades. Al principio no fueron muchos más los que entraron a la finca. Los conductores, acostumbrados a pasar de largo por la calle José María Pereda después de un año «imposible» de obras y con la finca cerrada al paso, han tardado en acceder esta mañana al nuevo edificio, dotado con 544 plantas a lo largo de tres plantas.

Noelia, vecina de la Inmobiliaria, confesaba haber tenido el pensamiento esta mañana, antes de meter el coche. «Hoy abría el aparcamiento no?», reproducía unos minutos después, encantada tras corroborarlo y estacionar el coche. «A ver si ayuda a despejar la zona», declaraba, refiriéndose a su barrio y el resto de aparcamiento que en los últimos meses se han visto más saturados que nunca por culpa del cierre de esta parcela. Aquí cabían unos trescientos coches hasta abril del año pasado; desde este viernes, en total, son 654 -544 en el propio aparcamiento y otros 110 en los costados de la finca-. Todos podrán aparcar sin límite alguno durante al menos tres meses. Durante este periodo -con cámaras y lectura de matrículas, aún por contratar-, el Ayuntamiento de Torrelavega tomará nota del uso que recibe por parte de los vecinos, con vistas a posibles medidas o limitaciones al estacionamiento. Este tema no está nada claro todavía. De hecho, y como ha vuelto a confirmar este viernes el alcalde, Javier López Estrada, el Ayuntamiento abre la puerta a que el uso sea siempre libre y sin ningún tipo de restricción. Sea cual sea la decisión en junio, aparcar en La Carmencita siempre será gratuito, como garantizan desde el equipo de gobierno (PRC-PSOE). La posibilidad de mantener el aparcamiento en altura sin restricciones ha ganado fuerza en las últimas semanas. El Consistorio, que habría analizado el comportamiento de los coches en aparcamientos similares, confía en que la rotación de vehículos sea suficiente como para no tener que forzarla con limitaciones horarias tipo ERA o similares. Esa voluntad de no intervenir y de que La Carmencita no termine siendo un garaje no es un deseo exclusivo del Ayuntamiento, sino también de algunos vecinos. Desde la propia Noelia, que hacía un llamamiento para que «ojalá los vecinos no dejen el coche aquí todo el día»; hasta otro vecino del barrio, Tomás Ruiz, que apelaba este viernes al «civismo» y al uso del parking «no como un garaje», sino como una alternativa para estacionar a un paso del centro. Esto es algo que «le hacía mucha falta a Torrelavega», como señalaba Carlos Sánchez nada más bajarse del coche. Llegado de Cabezón de la Sal para hacer un recado, fue otro de los primeros en ocupar una de las 544 «maravillosas», «fantásticas» plazas del interior del edificio. Maravillosas y fantásticas «para la ciudad y la comarca», como ha subrayado este vecino, uno de los muchos a los que, en el último año, tras el desalojo de la finca para que dieran comienzo las obras, no le ha quedado más remedio que buscar sitio «a base de dar vueltas».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión