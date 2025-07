El alcalde de Torrelavega asegura que no aceptará «amenazas» por parte de la Policía Local

El último cruce de reproches entre una parte de la Policía Local de Torrelavega, representada a través del sindicato APLB, y el alcalde de la ... ciudad, Javier López Estrada, ha escalado como nunca el tono y las formas en este conflicto laboral. Las advertencias de la situación «bajo mínimos» del cuerpo y la posible insuficiencia de efectivos para atender todas las necesidades durante las fiestas no han sentado bien al equipo de gobierno (PRC-PSOE) y tampoco al alcalde.

Unas horas después, López Estrada ha contestado con contundencia y asegurando, en primer lugar, que no aceptará «amenazas» por parte de los agentes movilizados. «Espero no recibir ninguna amenaza velada de huelgas encubiertas ni otro tipo de medidas de presión. La Policía Local está formada por funcionarios públicos que se deben a la ciudadanía y quiero dejar claro que confío en la profesionalidad y el compromiso de la gran mayoría de los agentes. Estoy seguro de que estarán, como siempre, a la altura de lo que Torrelavega espera de ellos». En ese sentido y sobre la Comisaría, el alcalde también informa que ya está trabajando con el Ministerio del Interior para que esas nuevas instalaciones -conjuntas con la Policía Nacional- sean una realidad lo antes posible.

Ni siquiera en el fondo del asunto coinciden las partes. Las denuncias reiteradas por la situación de la comisaría no sería más que «una cortina de humo para encubrir una petición de subida salarial», según define el alcalde, tajante a la hora de asegurar que «este equipo de gobierno no va a pedir un mayor esfuerzo a los torrelaveguenses para subir unos sueldos que ya están bien retribuidos». En un comunicado en el que apela a la «necesidad de actuar con responsabilidad en la gestión del dinero público», Javier López Estrada avanza que PRC y PSOE no cederán «ante presiones» ni de APLB ni el PP, que se viene haciendo eco de la mala situación de la comisaría y reivindicando el cumplimiento de los acuerdos que, el año pasado, alcanzaron los sindicatos con el Ayuntamiento de Torrelavega.

La respuesta al comunicado inicial también tiene contrarréplica por parte del sindicato de la Policía Local: «Lamentamos profundamente que el primer representante institucional de la ciudad sea precisamente quien siembre dudas públicas sobre el comportamiento de unos servidores públicos que nunca han dejado de trabajar, ni siquiera en condiciones que otros no aceptarían y con quienes firmó un acuerdo que no cumplió». Las declaraciones del alcalde, dicen, «no solo faltan a la verdad, sino que ponen en duda la profesionalidad y el compromiso de toda la plantilla de Policía Local, manchando de forma injusta la imagen de un cuerpo que, a pesar de las enormes carencias, sigue cumpliendo con rigor su deber».

Propuesta de acuerdo «inmediato»

En esta nueva carta titulada 'Basta de excusas alcalde, cumpla con la Policía Local', APLB lanza una suerte de ultimátum a PRC y PSOE y proponen nuevas condiciones para alcanzar un acuerdo «inmediato, sin incremento salarial alguno y basado únicamente en medidas organizativas y de operatividad que garanticen un servicio digno y profesional».

Estas condiciones contemplan la implantación de un nuevo calendario con jornadas de trabajo de 8 horas; un servicio mínimo de seis agentes en todos los turnos del año; una promoción interna para cubrir las vacantes en la cadena de mando -también una carrera profesional interna, con convocatorias periódicas-; el respeto al derecho a la desconexión digital; y la mejora urgente de las instalaciones actuales de la Policía Local, entre otras medidas. Este documento, un acuerdo que garantiza «unas condiciones laborales dignas y un servicio policial mínimamente operativo», definen, «puede ser suscrito de manera inmediata por ambas partes y permitiría ofrecer garantías», dicen desde APLB.

Por último, y entendiendo «que los recursos públicos son limitados -excepto cuando se trata de sueldos de cargos políticos, asesores o personal de confianza, apostillan-», el sindicato apela a la responsabilidad del Ayuntamiento y la Corporación en general, para que «no se utilice nuestro cuerpo como un arma entre partidos políticos». Y terminan así: «Si el obstáculo es económico, lo eliminamos. Si el problema es la voluntad política, que cada cual se retrate públicamente. ¿Seguirá nuestro alcalde dando largas a la Policía Local como hasta ahora? ¿Cuál será la próxima excusa para no mejorar la seguridad en la ciudad de cara a nuestras fiestas patronales?».