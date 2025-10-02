El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios estudiantes universitarios esperan en la estación de Torrelavega a subirse al autobús que les llevará al campus de la UC en Santander. Luis Palomeque

Alumnos de la UC critican el «mal servicio» de los autobuses que utilizan para ir a clase

Un grupo de universitarios que viajan a diario desde Torrelavega denuncian colas interminables, vehículos saturados y retrasos que les impiden llegar a tiempo al campus de Santander

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Un grupo de alumnos de la Universidad de Cantabria (UC) que viajan diariamente desde Torrelavega al campus de Santander ha iniciado una recogida de ... firmas para denunciar lo que consideran un «mal servicio» de los autobuses universitarios gestionados por Alsa. La iniciativa, que en apenas unos días suma ya 200 apoyos, reclama mejoras «inmediatas» en las frecuencias, paradas intermedias y organización del transporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  2. 2

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  3. 3 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Alumnos de la UC critican el «mal servicio» de los autobuses que utilizan para ir a clase

Alumnos de la UC critican el «mal servicio» de los autobuses que utilizan para ir a clase