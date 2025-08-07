El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La ausencia de teléfono fijo de atención al público en Recaudación levanta las críticas de la oposición

J. G.

Torrelavega.

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

Los últimos días del área de Recaudación en el Bulevar Demetrio Herrero no pasarán a la historia por su buena comunicación. Este último martes, ... en la recta final del Pleno, el portavoz de IU-Podemos, Borja Peláez, reveló algo tan sorprendente como lo siguiente: desde hace al menos tres meses, este departamento municipal carece de un teléfono de atención al público. «No se está dando atención a los ciudadanos que lo necesitan», lamentó Peláez, tras preguntar también por el traslado de esta sección. El alcalde, Javier López Estrada, resolvió la cuestión asegurando que la solución llegará de forma «inminente».

