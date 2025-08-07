La ausencia de teléfono fijo de atención al público en Recaudación levanta las críticas de la oposición

Los últimos días del área de Recaudación en el Bulevar Demetrio Herrero no pasarán a la historia por su buena comunicación. Este último martes, ... en la recta final del Pleno, el portavoz de IU-Podemos, Borja Peláez, reveló algo tan sorprendente como lo siguiente: desde hace al menos tres meses, este departamento municipal carece de un teléfono de atención al público. «No se está dando atención a los ciudadanos que lo necesitan», lamentó Peláez, tras preguntar también por el traslado de esta sección. El alcalde, Javier López Estrada, resolvió la cuestión asegurando que la solución llegará de forma «inminente».

Los tres meses sin un teléfono en el departamento de Recaudación tienen aparantemente, una explicación: la mudanza, previa, que protagonizaron los despachos de los grupos políticos hace unos meses, como explican fuentes del equipo de gobierno (PRC-PSOE). Cuando este departamento salió del Palacio y se organizó su traslado a La Llama, fue trasladada también la centralita, lo que ha impedido mantener el servicio desde entonces, afectando a la línea original de teléfono.

La pérdida de esta línea telefónica viene a sumarse a un historial de críticas y problemas asociados a la larga lista de sedes municipales que desde hace años -desde que el Palacio municipal tuvo que desalojarse por riesgo serio de desplome- distinguen a la Administración torrelaveguense. Este periódico ha dado cuenta de ello, relatando la peregrinación que supone para muchos vecinos hacer una mera gestión municipal o acometer una obra en la cocina.

El nuevo edificio municipal de La Llama, con el Registro y una oficina de atención ciudadana, ha sido testigo directo de los problemas que ha generado esta dispersión. Para que se hagan una idea, el Consistorio llegó a colocar aquí mapas y códigos QR para que los vecinos sepan dónde está cada departamento.