Torrelavega busca terrenos para el nuevo conservatorio de música y danza Concierto de alumnos del Conservatorio en su sede, antiguo colegio público de Campuzano. / Luis Palomeque Quiere cederlos a la Consejería de Cultura antes de que concluya la legislatura para que ejecute el proyecto JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Miércoles, 19 septiembre 2018, 07:36

El Ayuntamiento de Torrelavega está terminando la legislatura como la empezó: buscando una parcela para cedérsela al Gobierno de Cantabria y que éste construya el nuevo Conservatorio de Música de la ciudad, dado que las instalaciones del actual -antiguo colegio público de Campuzano- son insuficientes. El arquitecto municipal ha emitido un informe en el que deja claro que la decisión no es fácil: casi todas las fincas disponibles incumplen algún requisito que hace inviable su cesión a corto plazo, bien por falta de edificabilidad o trámites urbanísticos.

Pese a los acuerdos de la Corporación de Torrelavega y el Parlamento de Cantabria instando a resolver el problema esta legislatura, nada se había vuelto a saber del asunto hasta que este mes de agosto el equipo de gobierno (PSOE-PRC) y un grupo de la oposición (Torrelavega Sí) firmaron el pacto para aprobar el Presupuesto municipal de este año. Entre los compromisos adquiridos por socialistas y regionalistas, está el poner a disposición del Ejecutivo de Revilla los citados terrenos antes de que concluya 2018 y que el nuevo Conservatorio incluya los estudios de Danza. Así se decidió durante la negociación del pacto, en la que participó el consejero de Educación y Cultura, Francisco Fernández Mañanes.

El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, dice que no han dejado de trabajar en este tema durante todo el mandato, pero «todas las parcelas de las que disponemos tienen algún tipo de complejidad». Según el informe redactado por el arquitecto municipal, y teniendo en cuenta que una dotación de estas características requiere una edificabilidad de unos 4.000 metros cuadrados, «debemos excluir alguna de las opciones que se barajaban».

Fincas descartadas

El regidor se refiere a la ubicación actual del Conservatorio, una parcela junto al Bulevar Ronda en El Mortuorio y otra destinada a aparcamiento público entre Pintor Varela y el Bulevar Ronda, también en La Inmobiliaria. Cruz Viadero recuerda que el estacionamiento de camiones de La Lechera está orientado hacia otros equipamientos (piscina descubierta) y que La Carmencita, otra de las fincas ahora destinada a aparcamiento público, requeriría de «un Estudio de Detalle».

El equipo de gobierno considera que la zona de El Valle es la más adecuada

El equipo de gobierno sigue apostando por otro emplazamiento: «Consideramos que la zona de El Valle sería la más adecuada; de hecho ya se contemplaban en el Plan Parcial dos parcelas de uso educativo. Hay 6.144 metros cuadrados edificables para equipamiento docente y la comunicación tanto exterior, próxima a las autovías, como interior, que la acercará al centro con el Bulevar Radial, es excelente».

«Proseguimos con la gestión urbanística para que se desarrolle y apruebe tanto el Proyecto de Compensación como el de Urbanización, y posteriormente el Ayuntamiento obtendría la parcela, probablemente a través de convenio urbanístico. Tenemos claro nuestro objetivo de que, durante la presente legislatura estaremos en condiciones de ofrecer la parcela adecuada al Gobierno de Cantabria, para que construya esta dotación fundamental para el futuro del municipio», concluye Cruz Viadero.

Acuerdo en el Parlamento

El Parlamento de Cantabria aprobó en octubre de 2016 instar al Gobierno a construir el nuevo Conservatorio de Música esta legislatura, incluyendo ya en el presupuesto de 2017 una partida para la redacción del proyecto y el inicio de la obra, inversión que, finalmente, el documento económico no contempló. Fue una Proposición no de Ley del PP que salió adelante gracias al apoyo de Podemos y Ciudadanos, mientras que los grupos que integran el Ejecutivo (PRC y PSOE) votaron en contra, alegando que la obra no era una prioridad. La Corporación de Torrelavega había aprobado una moción similar semanas antes y el asunto también fue objeto de preguntas en el Parlamento, siempre con una respuesta similar por parte de regionalistas y socialistas.

El diputado popular Ildefonso Calderón recordó entonces que el Conservatorio de Música ocupa el antiguo colegio de Campuzano, unas instalaciones que se han mostrado «insuficientes e inadecuadas» para atender a cientos de alumnos de Torrelavega y su área de influencia. Calderón señaló que el exconsejero de Cultura, Miguel Ángel Serna (PP), ya anunció su construcción a finales de la pasada legislatura, una promesa que «ustedes mismos hicieron y ahora dicen que no es prioritario, mientras sí hay dinero para otras cosas, como el Racing». Otro exconsejero, Ramón Ruiz, dijo el año pasado que su departamento sólo tenía dinero para ampliar el Conservatorio.