El Ayuntamiento inicia las obras de saneamiento en Rochefort Sur Mer

Torrelavega inició ayer una nueva actuación en materia de infraestructuras básicas. El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Aguas Torrelavega, Pedro Pérez ... Noriega, confirmaron el comienzo de las obras de mejora de la red de abastecimiento y saneamiento en la avenida de Rochefort Sur Mer y en el entorno de La Lechera. La inversión alcanza los 229.580 euros y el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

Los responsables municipales subrayaron que se trata de una intervención «muy necesaria para dar solución definitiva a los problemas de saneamiento que arrastra esta zona». Además, permitirá mejorar de manera notable el sistema de alcantarillado y optimizar el suministro de agua en barrios colindantes.

La ejecución de los trabajos implica cortes de tráfico y restricciones en los accesos, por lo que desde el Ayuntamiento piden «comprensión y paciencia» a los vecinos y usuarios mientras duren las molestias.

En el ámbito del saneamiento, se procederá a la renovación de la red de alcantarillado en el paseo Rochefort. La nueva conducción, de PVC, tendrá mayor pendiente y capacidad de evacuación y se desviará hacia la calle Lucio Marcos. También se conectarán las redes interiores del edificio de La Lechera, actualmente en proceso de transformación para albergar el museo Colección Norte, y del complejo de las piscinas municipales.

Respecto a la red de abastecimiento de agua, el proyecto contempla la instalación de tuberías con un mallado que enlazará la arteria del Arco Norte con la conducción de Rochefort. Se prevé asimismo una conexión con el sistema de regulación de presión para reforzar el suministro en el sector del Paseo del Niño y un ramal específico para abastecer el edificio de La Lechera.

La primera fase obliga al corte total del tráfico en el Bulevar Ronda Arco Norte, entre la glorieta de las pistas de tenis y el cruce con el Paseo del Niño, desde el 17 al 26 de septiembre. Solo podrán acceder vehículos de obra.

De forma paralela, permanecerá cerrado el aparcamiento de las piscinas de La Lechera durante toda la obra debido a la ejecución de colectores profundos con maquinaria pesada. Para garantizar la movilidad, se han habilitado desvíos alternativos por el paso inferior hacia la glorieta de Sniace y la A-67, por Bartolomé Suárez y por el paseo Rochefort Sur Mer. Además, el tramo final de esta calle invertirá su sentido de circulación para facilitar el tránsito de vehículos pesados.