El Ayuntamiento inicia las obras de saneamiento en Rochefort Sur Mer

La actuación, con una inversión de 229.580 euros, conlleva cortes de tráfico en la zona y el cierre del aparcamiento de La Lechera

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Torrelavega inició ayer una nueva actuación en materia de infraestructuras básicas. El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Aguas Torrelavega, Pedro Pérez ... Noriega, confirmaron el comienzo de las obras de mejora de la red de abastecimiento y saneamiento en la avenida de Rochefort Sur Mer y en el entorno de La Lechera. La inversión alcanza los 229.580 euros y el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

