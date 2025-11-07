El Ayuntamiento de Torrelavega convoca una plaza de arquitecto municipal mediante concurso-oposición

El Ayuntamiento de Torrelavega ha decidido lanzar un proceso selectivo a través de concurso-oposición para incorporar un arquitecto al equipo de profesionales de Urbanismo. ... La plaza, de funcionario de carrera, forma parte de la Oferta de Empleo Público de 2023 y llega en un momento en el que el departamento acumula más movimiento que nunca: proyectos que están en marcha y otros tantos que están por venir, consultas vecinales, expedientes que crecen y obras que requieren informes técnicos prácticamente a diario. La intención es reforzar el servicio y repartir mejor la carga que soporta el personal.

El plazo de solicitudes no está abierto todavía, pero lo hará en cuanto la convocatoria aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde ese día, habrá 20 días naturales para presentar la instancia. Se deberá dirigir a la Alcaldía y podrá registrarse en el Ayuntamiento o a través de los medios previstos en la Ley 39/2015. Es decir, como suele hacerse en cualquier oposición municipal, sin cambios llamativos.

Los requisitos son los habituales: tener nacionalidad española (o estar dentro de los supuestos que lo permiten), tener más de 16 años y no haber llegado a la edad de jubilación. También se pide el título de Arquitecto o una titulación equivalente que permita ejercer en España. Si el título se obtuvo fuera del país, habrá que presentar la homologación. Tampoco podrán presentarse quienes estén inhabilitados o hayan sido separados de una administración. Y, como es lógico, será necesario poder desempeñar las funciones propias del puesto.

El proceso será por concurso-oposición. Primero habrá que superar tres pruebas eliminatorias. La primera consistirá en desarrollar por escrito dos temas del programa. En la segunda tocará exponer cinco temas de diferentes bloques. La tercera será práctica, con ejercicios que se acercan bastante a situaciones reales del día a día de Urbanismo. Hará falta un mínimo de cinco puntos en cada examen para seguir.

Quien logre pasar a la fase de concurso podrá sumar méritos por experiencia y formación. La nota final será la que determine quién se quedará con la plaza.