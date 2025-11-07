El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista exterior del edificio de La Llama, el nuevo ayuntamiento de Torrelavega. DM

El Ayuntamiento de Torrelavega convoca una plaza de arquitecto municipal mediante concurso-oposición

La nueva incorporación al departamento busca aliviar la carga de trabajo del área de Urbanismo y agilizar trámites en la ciudad

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Torrelavega ha decidido lanzar un proceso selectivo a través de concurso-oposición para incorporar un arquitecto al equipo de profesionales de Urbanismo. ... La plaza, de funcionario de carrera, forma parte de la Oferta de Empleo Público de 2023 y llega en un momento en el que el departamento acumula más movimiento que nunca: proyectos que están en marcha y otros tantos que están por venir, consultas vecinales, expedientes que crecen y obras que requieren informes técnicos prácticamente a diario. La intención es reforzar el servicio y repartir mejor la carga que soporta el personal.

