El Ayuntamiento de Torrelavega espera que el diálogo con Sniace impida el desalojo del Óscar Freire

Torrelavega Jueves, 18 julio 2019, 16:23

El primer teniente de alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, ha manifestado que el equipo de Gobierno municipal (PRC-PSOE) espera que el diálogo y el «buen entendimiento» que existe actualmente entre el Ayuntamiento y Sniace sirva para no tener que cumplir la sentencia de desalojo del complejo deportivo Óscar Freire.

Así ha respondido este jueves Cruz Viadero a preguntas de la prensa sobre la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria, que rechaza en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio y ratifica la sentencia que le condenó a desalojar las instalaciones del Óscar Freire.

El primer teniente de alcalde ha dicho que desde el Ayuntamiento son «optimistas» y que por el momento no van a llevar a cabo el desalojo, a no ser que la empresa lo solicite por escrito, porque están «convencidos» de que la sentencia no se llevará a efecto gracias al contacto.

Así, ha insistido en que «la postura municipal es hablar con Sniace» para intentar que los usuarios del complejo deportivo puedan seguir haciendo uso de él y que esperan que las reuniones que van a mantener sirvan para no tener que cumplir la sentencia.

Además, ha añadido que «independientemente de esa sentencia el Ayuntamiento no ha dejado de hablar con Sniace», por lo que «ha habido contactos y los va a seguir habiendo» ya que, tal y como ha dicho, Sniace no ha hecho uso de su derecho a obligar al Consistorio al desalojo.

«Esperamos que no lo haga y esperamos que fruto de esta diálogo, fruto del buen entendimiento que en este momento hay con Sniace los alumnos y las personas que practican deporte lo puedan seguir haciendo».

Además, ha asegurado que hay «buena voluntad» por ambas partes aunque «la última palabra la tiene la empresa» y es quien en última instancia tiene que obligar a que se produzca el desalojo, ha concluido.