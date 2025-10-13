El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guerra, a la izquierda, en las fiestas de su pueblo, Tanos, junto a las integrantes de la Agrupación de Danzas Virgen de Las Nieves.

Ver 8 fotos
Guerra, a la izquierda, en las fiestas de su pueblo, Tanos, junto a las integrantes de la Agrupación de Danzas Virgen de Las Nieves. Luis Palomeque

Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa

El consejero de Cultura destaca del presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves su «pasión por cuidar nuestro folclore»

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:38

Comenta

Cantabria y Torrelavega lloran la pérdida de José Miguel Guerra Revuelta (Tanos, 1938), presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves y una ... figura fundamental en la difusión del folclore montañés. Dedicado al servicio de las tradiciones y la cultura cántabra durante toda su vida, Guerra pronto se convirtió en un referente del folclore y las tradiciones cántabras. De ahí el vacío que deja su fallecimiento este fin de semana, al que han seguido infinidad de muestras de cariño en Tanos, donde nació, la capital del Besaya y toda la comunidad autónoma. «Maestro», «un referente», «descanse en paz», dedican en la calle y las redes diferentes voces de Torrelavega y toda Cantabria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  4. 4

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  5. 5

    El racinguismo toma Gijón
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa