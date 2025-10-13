Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa

Cantabria y Torrelavega lloran la pérdida de José Miguel Guerra Revuelta (Tanos, 1938), presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves y una ... figura fundamental en la difusión del folclore montañés. Dedicado al servicio de las tradiciones y la cultura cántabra durante toda su vida, Guerra pronto se convirtió en un referente del folclore y las tradiciones cántabras. De ahí el vacío que deja su fallecimiento este fin de semana, al que han seguido infinidad de muestras de cariño en Tanos, donde nació, la capital del Besaya y toda la comunidad autónoma. «Maestro», «un referente», «descanse en paz», dedican en la calle y las redes diferentes voces de Torrelavega y toda Cantabria.

José Miguel Guerra, estuvo ligado a dicha Agrupación desde sus inicios, y bajo su impulso, se convirtió en uno de los referentes del panorama de la música y la danza tradicional de Cantabria. Entre los numerosos reconocimientos que recibió Guerra, destaca el que le ofreció el Ayuntamiento de Torrelavega en 2023 dando su nombre a una plaza situada junto al Centro Cívico de Tanos y al Auditorio de Los Picayos, y este año, la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folclore le dedicó la IX Gala 'Cantabria Baila' en el Teatro Municipal Concha Espina

«Fue el maestro atento y cariñoso, que, con paciencia, enseñaba a los más jóvenes la esencia de nuestra música y el ritmo ancestral de nuestras danzas, con el objetivo de que el paso del tiempo no acabara con estas manifestaciones artísticas», dedica en un comunicado el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. «Hemos perdido un referente de nuestro folclore, un ejemplo que debe alumbrar a las futuras generaciones para que, entre todos, seguir cuidando y transmitiendo nuestras tradiciones», añade el titular de la Consejería, Luis Martínez Abad.

También quiso subrayar su figura el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada. «Fue un referente de nuestra cultura y nuestro folclore. Perteneció a una generación a la que debemos mucho y por desgracia estamos perdiendo».