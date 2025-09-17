El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El puente entre Aspla y Sniace quedará cortado durante los cuatro años de obras del soterramiento ferroviario de Torrelavega. Luis Palomeque

El cierre del puente de Aspla desviará hasta un 30% más de tráfico hacia Torres

Los conductores afrontarán al menos cuatro años de obras, desvíos y mayor presión en los principales nudos de tráfico

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

El tráfico de Torrelavega se enfrenta a una década marcada por obras, desvíos y transformaciones. El Ayuntamiento ha analizado mediante simulaciones cómo evolucionará la ... movilidad en la ciudad con dos factores relevantes: el cierre del puente de Aspla-Sniace durante el soterramiento ferroviario y la futura puesta en marcha del área logística de La Hilera, en Sierrapando. Ambos procesos coincidirán en el tiempo y obligarán a rediseñar las rutas de entrada y salida del municipio.

