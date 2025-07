Cincuenta veranos en el casino de Tronquerías

Si el Círculo de Recreo de Torrelavega es una de esas instituciones centenarias (1861) que ocupan un lugar especial en la memoria de muchos torrelaveguenses, ... su sede deportiva (1975) lo es incluso más para tantos otros. Aquí, en terrenos de Tronquerías (Sierrapando), este centro de ocio fundado hace más de un siglo y medio por distinguidos ciudadanos expandió su ámbito de actuación, abriendo sus puertas a infinidad de actividades, encuentros y amistades que duran hasta hoy. Muchos de esos amigos estaban ayer en esta sede, «en el casino de arriba», recordando batallas, chapuzones y torneos de cuando eran chavales. De ajedrez, tenis, pádel, fútbol, bolos… De todo. Su chalé social, las jornadas benéficas, las miles de horas en la Escuela de Tenis o el club de ajedrez copaban las conversaciones antes de que a las siete y media de la tarde comenzará el acto oficial, un evento cercano y que sirvió para conmemorar estos cincuenta veranos en Tronquerías.

Y toda la importancia que tiene para esos vecinos, la tiene también para el propio Círculo de Recreo. La compra de estos terrenos en Sierrapando y el posterior desarrollo de este espacio social supondrían un gran revulsivo para esta sociedad, que vio catapultado su número de socios desde entonces. Para que se hagan una idea, de los cerca 900 asociados a finales de los años sesenta –contando usuarios–, el Círculo de Recreo pasaría a contar con más de cuatro mil un par de décadas más tarde. Aquello cambió completamente a la entidad, que hoy suma más de un millar de asociados y cerca de 4.000 usuarios activos.

Pero no son las cifras sino los momentos los que volvieron ayer a la memoria de estos torrelaveguenses y vecinos de la comarca. En el club de verano, el Círculo de Recreo dejó de recibir únicamente a los miembros o socios de número para saludar a toda su familia. Y su visita no era esporádica. Desde 1975, año tras año, las instalaciones de Tronquerías comenzaron a ser utilizadas de forma continuada por muchísima gente, en contraste con el uso más limitado –aunque muy apreciable– que venía recibiendo hasta entonces la antigua sede social.

Siendo así, la entidad se enfrentó en un corto periodo de tiempo a desafíos clave como la promoción del deporte, todo mientras las circunstancias obligaban a cuidar con mimo aquellas nuevas instalaciones, desde su parque infantil hasta su popular piscina olímpica. Aquello no fue fácil y, de hecho, costó equilibrar las cuentas en aquellos primeros años de actividad.

Entre tanto, las fiestas de cumpleaños de cientos de torrelaveguenses, los torneos de casi todo y las actividades en general animaban el calendario de la sede deportiva, demostrando al tiempo que se trataba de algo más que un club de verano para muchos. Era un espacio social abierto a todo tipo de público. Con el carácter accesible de muchas de estas citas y la apertura de puertas en general, el Casino puso mucho esfuerzo y empeño en dejar de ser un espacio considerado elitista por una parte de la sociedad.

En la tardenoche de ayer, el acto de conmemoración de estos cincuenta años acogió a decenas de personas de la ciudad y la comarca del Besaya. Los coches ya se aglomeraban en el aparcamiento cuando la lluvia empezaba a caer, sin mucha fuerza pero el tiempo suficiente como para disuadir a los asistentes a ocupar los asientos colocados frente al escenario, sin carpa. Sobre las tablas, otra institución que está de cumpleaños, la Sociedad Coral de Torrelavega (1925), ponía la banda sonora a la celebración con 'We are the Champions' (Queen), 'Hallelujah (Leonard Cohen) y, cómo no, el 'Cumpleaños Feliz'.

«Aquí seguimos»

La Coral ponía la música, la letra y, al tiempo, la presidenta del Círculo de Recreo, Ana Rotella Pelayo, encarnaba la alegría de la institución. «Estamos muy contentos de celebrar este aniversario. Tenemos un club de 170 años de historia y que esperamos que siga funcionando. Hemos pasado por momentos más difíciles, pero aquí seguimos, cosa que no pueden decir otros clubes», expresó, momentos antes de recibir un obsequio por parte del Ayuntamiento y destapar una placa en conmemoración de este «medio siglo de historia y deporte al servicio de generaciones pasadas, presentes y futuras».

También sobre el escenario, el alcalde de Torrelavega y a la vez socio de la entidad, Javier López Estrada, se sumaría a las felicitaciones. «Hoy celebran su cumpleaños. Y lo hacen rodeados de todos sus socios», dijo, antes de transmitir palabras de afecto a la directiva y subrayar el valor de esta sede deportiva, «un espacio de encuentro que ha hecho feliz a mucha gente».

También quiso significarse por la efeméride el que fuera presidente del Círculo de Recreo entre abril de 2018 y abril de 2025, Miguel Remón. «Ha sido un punto de encuentro de familias y amigos durante cinco décadas. Un club entrañable. Y así seguirá siendo, no me cabe ninguna duda», dijo, definiendo el club como un espacio «de referencia».